Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι τα βασικά σημεία ενός σχεδίου ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η εκδοχή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη είχε διαβιβαστεί στη Ρωσία. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ότι ορισμένα θέματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν. Ακόμα ανέφερε ότι δεν υπάρχουν τελικές εκδοχές.

Παράλληλα, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τον «γελοίο».

Ακόμα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τη στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη για σοβαρή συζήτηση» και ότι αναμένει αμερικανική αντιπροσωπεία την επόμενη εβδομάδα.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, ο Πούτιν είπε ότι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας βρίσκονται σε επαφή και συζητούν ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.