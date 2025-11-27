Μνήμες Ψυχρού Πολέμου «ξύπνησαν» στην Ρωσία, στη σκιά και του πολέμου στην Ουκρανία, ύστερα από την ξαφνική πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν σήμερα για μεγάλης κλίμακας εξοπλιστικό πρόγραμμα για τις πρώην Σοβιετικές Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες, που ανήκουν στον Οργανισμό της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ).

Όπως αναφέρει το TASS, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλυψε ένα ολοκληρωμένο, μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα βελτίωσης των οπλικών συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης συμμαχίας. Τονίζοντας την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα των όπλων της Ρωσίας σε πραγματικά σενάρια μάχης, ο Πούτιν τόνισε τη δέσμευση της Mόσχας να υποστηρίξει τους εταίρους του.

«Σύγχρονα όπλα κι αποτελεσματικός εξοπλισμός»

Η Ρωσία θεωρεί σημαντική την ανάπτυξη των αεροπορικών και αντιαεροπορικών δυνατοτήτων του ΟΣΣΑ, τόνισε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους συμμάχους της σε όλα τα θέματα, που σχετίζονται με την ενίσχυση του στρατιωτικού δυναμικού του ΟΣΣΑ», διαβεβαίωσε ο Πούτιν. Υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ρωσίας στον Οργανισμό το 2026, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ετοιμότητας μάχης των εθνικών αποσπασμάτων και στην ενίσχυση της διοίκησης και του ελέγχου των συλλογικών δυνάμεων», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πούτιν δήλωσε: «Προτείνουμε την έναρξη ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας για τον εξοπλισμό των συλλογικών δυνάμεών μας με σύγχρονα όπλα και εξοπλισμό αποδεδειγμένα αποτελεσματικό σε πραγματικές μάχες».

Υποσχέθηκε ότι, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της, η Ρωσία «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει τη συνέχεια στους κύριους τομείς συνεργασίας εντός του ΟΣΣΑ». Το Κρεμλίνο σκοπεύει να αναπτύξει τη συνεργασία των μελών, «με βάση τις αρχές της γνήσιας συμμαχίας, της φιλίας και της καλής γειτονίας, του σεβασμού και της εκτίμησης των συμφερόντων του άλλου, της αμοιβαίας βοήθειας και υποστήριξης».

Η Προεδρία της Ρωσίας στον Οργανισμό, που ξεκινά το νέο έτος, θα έχει το μόττο «Συλλογική Ασφάλεια σε έναν Πολυπολικό Κόσμο: Κοινός Στόχος – Κοινή Ευθύνη», κατέληξε.

Ποιος είναι ο Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας

Ο Οργανισμός της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ – ρωσικά: Организация Договора о коллективной безопасности, ОДКБ) είναι διακυβερνητική συμμαχία, που ιδρύθηκε στις 15 Μαΐου 1992. Αποτελείται από έξι χώρες, οι οποίες κατά το παρελθόν αποτελούσαν εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης: την Ρωσία, την Λευκορωσία, την Αρμενία, την Κιργιζία, το Καζακστάν και το Τατζικιστάν. Κατά το παρελθόν άνηκε σε αυτήν και το Ουζμπεκιστάν, το οποίο αποχώρησε οριστικά το 2012. Τα μέλη αυτής έχουν στρατιωτική συνεργασία μεταξύ τους και συμμετέχουν σε ασκήσεις, αποτελώντας επί της ουσίας το αντίπαλον δέος του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη. Η Ρωσία, έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο στη δημιουργία νέων ξένων στρατιωτικών βάσεων στα κράτη-μέλη. Για την ανάπτυξη στρατιωτικών βάσεων μιας τρίτης χώρας στην επικράτεια του Οργανισμού, είναι αναγκαία η επίσημη συναίνεση όλων των μελών της. Τέλος, σε αυτήν εφαρμόζεται η «εκ περιτροπής Προεδρίας», με την χώρα, που προεδρεύει, να εναλλάσσεται κάθε χρόνο.