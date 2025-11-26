Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα, στο πλαίσιο συνομιλιών για το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε και στην πιθανότητα να συμμετάσχει στη συνάντηση ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ θα πάει εκεί, πιθανόν μαζί με τον Τζάρεντ (σ.σ. Κούσνερ). Δεν είμαι σίγουρος πως θα πάει ο Τζάρεντ, αλλά συμμετέχει στη διαδικασία, είναι έξυπνος τύπος, και θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο Πούτιν, πιστεύω, την επόμενη εβδομάδα στη Μόσχα», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια πτήσης με το προεδρικό αεροσκάφος.

Ο Τραμπ φάνηκε επίσης να αποσύρει την αυστηρή προθεσμία που είχε θέσει στην Ουκρανία για την αποδοχή του αμερικανικού σχεδίου 28 σημείων, σημειώνοντας πως «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει» ο πόλεμος.

Τέλος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα έχει συμφωνήσει να προχωρήσει σε ορισμένες παραχωρήσεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.