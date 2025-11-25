Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, να μεταβεί στη Μόσχα για συνάντηση με τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την οριστικοποίηση ενός σχεδίου ειρήνης για την Ουκρανία. Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, θα έχει επαφές με την ουκρανική πλευρά.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει σύντομα πρόοδος προς μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο.

Αναφερόμενος στις εκκρεμότητες που απομένουν, ο Τραμπ σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, επισημαίνοντας πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

«Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά μόνο όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι οριστική ή βρίσκεται στο τελικό στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μα δεσμευτούν στις διαπραγματεύσεις

Η αισιόδοξη ρητορική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας λειτουργεί, σύμφωνα με το CNN, ως μοχλός πίεσης προς τις δύο πλευρές.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, επικαλούμενο πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο, οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και ανώτερων αξιωματούχων σχετικά με ένα ρευστό σχέδιο 19 σημείων έχουν στόχο να ασκήσουν μέγιστη πίεση σε Ουκρανία και Ρωσία, ώστε να δεσμευτούν στις διαπραγματεύσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική των συνομιλιών με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους, επιχειρώντας να φέρει τους προέδρους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Πλησιάζουμε κοντά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι:«πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, ενώ οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Μόσχας βρίσκονται σε έντονο ρυθμό.

Από την πλευρά της, η ουκρανική κυβέρνηση ανέφερε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει στο ειρηνευτικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τη βούλησή της για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Το κλίμα αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας, τουλάχιστον μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, ενισχύεται από τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έκανε νωρίτερα στη «Συμμαχία των Προθύμων».

Τα ευαίσθητα σημεία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει τα «ευαίσθητα σημεία» της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επίσης να καταρτίσουν ένα εφικτό σχέδιο για την ανάπτυξη «δυνάμεων επίβλεψης» στην Ουκρανία. Και οι σύμμαχοι του Κιέβου θα πρέπει να υποστηρίξουν την Ουκρανία, όσο η Ρωσία δεν δείχνει καμία προθυμία να τερματίσει τον πόλεμο.