Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι:«πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, ενώ οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Μόσχας βρίσκονται σε έντονο ρυθμό.

Από την πλευρά της, η ουκρανική κυβέρνηση ανέφερε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει στο ειρηνευτικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τη βούλησή της για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Το κλίμα αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας, τουλάχιστον μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, ενισχύεται από τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έκανε νωρίτερα στη «Συμμαχία των Προθύμων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει τα «ευαίσθητα σημεία» της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επίσης να καταρτίσουν ένα εφικτό σχέδιο για την ανάπτυξη «δυνάμεων επίβλεψης» στην Ουκρανία. Και οι σύμμαχοι του Κιέβου θα πρέπει να υποστηρίξουν την Ουκρανία, όσο η Ρωσία δεν δείχνει καμία προθυμία να τερματίσει τον πόλεμο.