Η Ουκρανία έχει αποδεχθεί κατ’ αρχήν την ειρηνευτική πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ, με ορισμένες επιμέρους λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη ανοικτές, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι: «Υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία.»

Η Ουάσιγκτον απέστειλε στο Κίεβο το αρχικό σχέδιο 28 σημείων την περασμένη εβδομάδα, προτού Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι καταρτίσουν από κοινού μια αναθεωρημένη εκδοχή κατά τις συνομιλίες για την κρίση που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη.

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι οι οποίοι υπέβαλαν τη δική τους αντιπρόταση επί του αμερικανικού σχεδίου έχουν επιδοθεί σε έναν πυκνό κύκλο συναντήσεων τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να παραμείνουν σε συγχρονισμό με τη δυναμική των διαπραγματεύσεων.

Οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν δημοσιεύματα ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, είχαν σήμερα συνάντηση για συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι.

Επίσης, ένας από τους Ουκρανούς εκπροσώπους στις Κυριακάτικες συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας στη Γενεύη, ο Ολεξάντρ Μπεβζ, επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των σημείων στην προτεινόμενη συμφωνία έχει μειωθεί, διέψευσε όμως τις πληροφορίες ότι το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων έχει περιοριστεί πλέον στα 19.

«Το έγγραφο θα συνεχίσει να αλλάζει. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μειώθηκε για να αφαιρεθούν σημεία που δεν σχετίζονται με την Ουκρανία, για να αποκλειστούν τα διπλά και για λόγους επεξεργασίας», δήλωσε ο Μπεβζ στο Associated Press, σημειώνοντας ότι ορισμένα σημεία τα οποία αφορούσαν αποκλειστικά τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ αποσύρθηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα» της κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους κορυφής στην Αλάσκα.

Ακόμη, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είχε χαιρετίσει την αρχική εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία. Πρόσθεσε πως η Μόσχα αναμένει τώρα μια τροποποιημένη, προσωρινή εκδοχή του σχεδίου, μετά τον συντονισμό της Ουάσιγκτον με το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Ρώσος υπουργός υπογράμμισε ότι θα πρόκειται για μια «εντελώς διαφορετική κατάσταση» για τη Ρωσία, εάν η νέα εκδοχή δεν αντικατοπτρίζει όσα συζητήθηκαν μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Καταλήγοντας, ο Λαβρόφ εξέφρασε την ελπίδα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενημερώσουν τη Μόσχα μόλις ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις τους με την Ευρώπη και την Ουκρανία.