Συνομιλίες ΗΠΑ – Ρωσίας για την Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα και θα συνεχιστούν και σήμερα στο Αμπού Ντάμπι, με στόχο την προώθηση μιας πιθανής διευθέτησης της σύγκρουσης, σύμφωνα με αμερικανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε κλίμα έντασης, καθώς το Κίεβο και η Μόσχα ανακοίνωσαν «μαζικά» αεροπορικά πλήγματα εκατέρωθεν. Στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ αναφέρθηκαν τουλάχιστον τρεις νεκροί, ενώ στην Ουκρανία έξι, με τον ενεργειακό τομέα και την πρωτεύουσα να πλήττονται εκ νέου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τη διεξαγωγή των συναντήσεων, δηλώνοντας: «Δεν έχω τίποτα να σας πω. Παρακολουθούμε τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης».

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο ABC News και τη βρετανική εφημερίδα Financial Times, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας είναι ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στις συνομιλίες συμμετέχει και ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR), Κίριλο Μποντάνοφ.

Οι Financial Times σημειώνει πως δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για τριμερείς διαβουλεύσεις ή για χωριστές συναντήσεις. Παράλληλα, οι χώρες του λεγόμενου «Συνασπισμού των Προθύμων» αναμένεται να επαναλάβουν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης τις συνομιλίες γύρω από το αμερικανικό σχέδιο.

Το αμερικανικό σχέδιο και οι αντιδράσεις

Η συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι ακολουθεί τις συνομιλίες του σαββατοκύριακου στη Γενεύη μεταξύ Ουκρανών, Αμερικανών και Ευρωπαίων, με αντικείμενο το σχέδιο 28 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το ABC και τους Financial Times, το σχέδιο έχει πλέον περιοριστεί σε 19 σημεία, με ορισμένα να έχουν αφαιρεθεί, όπως εκείνα που αφορούσαν το μέγεθος του ουκρανικού στρατού και την αμνηστία για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία των συνομιλιών στη Γενεύη, γράφοντας στο δίκτυό του Truth Social: «Είναι αληθινά δυνατό να πραγματοποιηθούν μεγάλες πρόοδοι στις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία;;; Μην πιστεύετε παρά ό,τι βλέπετε, αλλά κάτι καλό θα μπορούσε να συμβεί».

Από τη Γενεύη, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την επίτευξη συμφωνίας «πολύ γρήγορα», επισημαίνοντας ότι «τα σημεία που παραμένουν σε εκκρεμότητα δεν είναι ανυπέρβλητα».

Ο ουκρανός διαπραγματευτής Αντρίι Γιέρμακ έκανε λόγο για «πολύ καλές προόδους», ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμρ Ζελένσκι σημείωσε ότι η νέα εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου αντανακλά «τις περισσότερες από τις προτεραιότητες-κλειδιά» του Κιέβου.

Η ρωσική στάση και οι διεθνείς επαφές

Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο ρώσος ηγέτης επανέλαβε ότι το αρχικό αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε «να χρησιμεύσει ως βάση για μια οριστική ειρηνευτική διευθέτηση».