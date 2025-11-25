Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει ταχύτητα στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ το συντομότερο δυνατό, ακόμα και γύρω από την εορτή του Thanksgiving, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες για ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, παρά τις αρχικές διαφωνίες για το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην ουκρανική πλευρά.

Το κύριο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων είναι τα κατεχόμενα εδάφη. Η πρώτη αμερικανική πρόταση προέβλεπε αυξημένες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, κάτι που προκάλεσε έντονη αντίδραση στο Κίεβο. Το αναθεωρημένο σχέδιο, τώρα σε 19 σημεία, φαίνεται να σέβεται τις κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας και να προστατεύει τα εθνικά της συμφέροντα.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο του νέου σχεδίου είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, πιθανώς υπό τη μορφή νομικά δεσμευτικής συνθήκης. Παρά την πίεση που είχε ασκηθεί προηγουμένως ώστε η Ουκρανία να περιορίσει τη σχέση της με το ΝΑΤΟ, η χώρα διατηρεί το δικαίωμα ένταξης στο μέλλον, αν και προς το παρόν δεν αποτελεί μέλος της Συμμαχίας.

Το κλίμα παραμένει φορτισμένο, με την ουκρανική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει παράλληλα ένα σκάνδαλο διαφθοράς που θέτει υπό αμφισβήτηση τη διαπραγματευτική της θέση. Παρά τις εσωτερικές πιέσεις, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας δείχνουν ότι η Μόσχα δεν αναζητά την ειρήνη.

Τέλος, εκτιμάται ότι, αν υπάρξει κοινή θέση Ουκρανίας -ΗΠΑ ο Τραμπ θα μπορέσει να ασκήσει πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν και το τέλος της σύγκρουσης σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μοιάζει πλέον εφικτό.

Αισιοδοξία στον Λευκό Οίκο για την έκβαση των συνομιλιών

Νωρίτερα το απόγευμα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε την Τρίτη ότι «απομένουν μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες» στο υπό διαμόρφωση ειρηνευτικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως τόνισε, αυτές οι λεπτομέρειες «θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσιγκτον».

Σε ανάρτησή της, η Λέβιτ επεσήμανε ότι «Την τελευταία εβδομάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι την Ουκρανία και τη Ρωσία. Υπάρχουν μερικές ευαίσθητες, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών».

Η φημολογία για επικείμενη συμφωνία εντάθηκε μετά από δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου σε αμερικανικά μέσα, σύμφωνα με τις οποίες «Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία. Υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία».

Η δημόσια στάση της Ουκρανίας εμφανίζεται πιο συγκρατημένη. Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα «στηρίζει την ουσία του πλαισίου της ειρηνευτικής συμφωνίας» που συζητήθηκε στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών εκπροσώπων, προσθέτοντας ότι οι πιο ευαίσθητες πτυχές θα εξεταστούν απευθείας μεταξύ του προέδρου Ζελένσκι και του προέδρου Τραμπ.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι «έχει επιτευχθεί μια κοινή κατανόηση επί μιας πρότασης, με τις λεπτομέρειες να πρέπει ακόμη να καθοριστούν», εκφράζοντας αισιοδοξία ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον πριν από το τέλος Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία.

Ο αντισυνταγματάρχης Τζεφ Τόλμπερτ, αναφερόμενος στις συζητήσεις δήλωσε ότι: «Οι συνομιλίες προχωρούν καλά και παραμένουμε αισιόδοξοι».

Νωρίτερα το μεσημέρι, η Ουκρανία έχει αποδεχθεί κατ’ αρχήν την ειρηνευτική πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ, με ορισμένες επιμέρους λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη ανοικτές, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

όπως δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι: «Υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία».

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Κίεβο υποστηρίζει την ουσία της ειρηνευτικής συμφωνίας μετά τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας στη Γενεύη το περασμένο Σαββατοκύριακο. Σημείωσε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συζητήσουντα ευαίσθητα εκκρεμή ζητήματα.

O Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε σε συνέντευξη του ότι: «η Ρωσία είχε χαιρετίσει την αρχική εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία. Πρόσθεσε πως η Μόσχα αναμένει τώρα μια τροποποιημένη, προσωρινή εκδοχή του σχεδίου, μετά τον συντονισμό της Ουάσιγκτον με το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Υπογράμμισε επίσης ότι θα πρόκειται για μια «εντελώς διαφορετική κατάσταση» για τη Ρωσία, εάν η νέα εκδοχή δεν αντικατοπτρίζει όσα συζητήθηκαν μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο.»

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα ειρηνευτικό σχέδιο συνεχίζονται. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ανέφερε ότι «η επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά συνεχίζεται» και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του «για όλες τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικά του προέδρου Τραμπ».