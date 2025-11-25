Η τελευταία εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία είναι «σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι κατέστησαν λειτουργική την αμερικανική πρόταση (…) και είναι πλέον σημαντικά καλύτερη» για το Κίεβο, ανέφερε η ίδια πηγή.

Η αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου επιτρέπει στην Ουκρανία να διατηρήσει στρατό 800.000 στρατιωτικών, έναντι 600.000 στην αρχική πρόταση, γεγονός που θεωρείται σημαντική ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ

Η αισιόδοξη ρητορική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας λειτουργεί, σύμφωνα με το CNN, ως μοχλός πίεσης προς τις δύο πλευρές.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, επικαλούμενο πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο, οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και ανώτερων αξιωματούχων σχετικά με ένα ρευστό σχέδιο 19 σημείων έχουν στόχο να ασκήσουν μέγιστη πίεση σε Ουκρανία και Ρωσία, ώστε να δεσμευτούν στις διαπραγματεύσεις.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη δυναμική των συνομιλιών με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους, επιχειρώντας να φέρει τους προέδρους Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Μία από τις πηγές τόνισε ότι η στρατηγική της Ουάσιγκτον βασίζεται στο να αυξηθεί δημόσια το διακύβευμα, ώστε να καθίσταται πιο δύσκολη η αποχώρηση οποιασδήποτε πλευράς από τις συνομιλίες.

Οι επόμενες κινήσεις

«Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ σε μια συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, επαναλαμβάνοντας τις θετικές εκτιμήσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και της εκπροσώπου Τύπου Καρολάιν Λίβιτ.

Ωστόσο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι απομένουν ακόμη πολλά ζητήματα προς επίλυση. Οι πηγές ανέφεραν ότι οι συνομιλίες με τους Ουκρανούς στη Γενεύη την Κυριακή κατέληξαν σε συμφωνία επί των γενικών γραμμών του περιορισμένου σχεδίου 19 σημείων, ωστόσο παραμένουν σημαντικά πεδία διαφωνίας.

Δεν έχουν διευκρινιστεί τα σημεία αυτά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου που έχει εξελιχθεί από την αρχική εκδοχή των 28 σημείων.

Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι αν η Ρωσία προτίθεται να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις πέραν όσων περιλαμβάνονταν στην αρχική πρόταση, η οποία είχε θεωρηθεί ευνοϊκή για τη Μόσχα από Αμερικανούς νομοθέτες, την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, που βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι για επαφές με Ρώσους αξιωματούχους, έχει αναλάβει να επεξεργαστεί τις λεπτομέρειες, διατηρώντας τη δυναμική των συνομιλιών και φέρνοντας τις δύο πλευρές πιο κοντά σε μια τελική συμφωνία.

Θετικά μηνύματα από Τραμπ και Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι:«πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, ενώ οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον, Κιέβου και Μόσχας βρίσκονται σε έντονο ρυθμό.

Από την πλευρά της, η ουκρανική κυβέρνηση ανέφερε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει στο ειρηνευτικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τη βούλησή της για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις.

Το κλίμα αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας, τουλάχιστον μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, ενισχύεται από τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έκανε νωρίτερα στη «Συμμαχία των Προθύμων».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με την ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει τα «ευαίσθητα σημεία» της με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επίσης να καταρτίσουν ένα εφικτό σχέδιο για την ανάπτυξη «δυνάμεων επίβλεψης» στην Ουκρανία. Και οι σύμμαχοι του Κιέβου θα πρέπει να υποστηρίξουν την Ουκρανία, όσο η Ρωσία δεν δείχνει καμία προθυμία να τερματίσει τον πόλεμο.