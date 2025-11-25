Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «σταθερή και ενθαρρυντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις που αφορούν μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας παράλληλα ότι «θα αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία» έως ότου δεχτεί να συμμετάσχει «σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη».

Σε δήλωσή της μετά την τηλεδιάσκεψη των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» –στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο – η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε μια ισχυρή διατλαντική συνεργασία, γιατί αποδίδει».

Η Φον Ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στον «σημαντικό αντίκτυπο των συντονισμένων και διαδοχικών κυμάτων κυρώσεων κατά της ρωσικής οικονομίας», επισημαίνοντας ότι οι κυρώσεις αυτές «συρρικνώνουν τους πόρους της Ρωσίας για να διεξάγει τον επιθετικό της πόλεμο».

Today, the partners of the Coalition of the Willing convened to discuss ongoing negotiations toward a just and lasting peace for Ukraine. In recent days and hours, we have seen solid and encouraging progress. We welcomed the presence of US Secretary of State Marco Rubio during… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2025

«Δεδομένου ότι η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα στην οποία απαντά η Ρωσία, θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε μέχρι να υπάρξει μια γνήσια προθυμία για συμμετοχή σε μια αξιόπιστη πορεία προς την ειρήνη», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «τη στιγμή που η Ευρώπη και οι εταίροι της συμμετέχουν πλήρως στην αναζήτηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, χθες το βράδυ η Ρωσία κλιμάκωσε τις επιθέσεις της στο Κίεβο, με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν ακόμη και τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας».

«Είναι μια ακόμη υπενθύμιση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης. Τα συμφέροντα της Ουκρανίας είναι και δικά μας συμφέροντα. Είναι αχώριστα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε σθεναρά την Ουκρανία στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Φον ντερ Λάιεν κατέληξε επισημαίνοντας ότι «κεντρικό σημείο» των συζητήσεων αποτελεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.