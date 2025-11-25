Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων» για την Ουκρανία, έλαβε μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία, με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει πως οι προσπάθειες για να οδηγηθεί η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας προς ένα τέλος βρίσκονται πλέον σε ένα «κρίσιμο σημείο».

«Οι διαπραγματεύσεις αποκτούν μία νέα δυναμική, και πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη στιγμή: η Ουκρανία είναι σταθερή, η Ρωσία κινείται αργά και η Ευρώπη παραμένει ακλόνητη, αλλά επειδή υπάρχει επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια καλή ειρήνη» είπε ο Μακρόν, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται «ένα σύνολο πολύ ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας, και όχι εγγυήσεις στα χαρτιά», καθώς οι προηγούμενες υποσχέσεις «διαλύθηκαν από τις διαδοχικές ρωσικές επιθέσεις».

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ προέτρεψε τους ηγέτες της «συμμαχίας των προθύμων» να «ενισχύσουν» τις δεσμεύσεις τους για μία ενδεχόμενη ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία.

Στάρμερ: Προς θετική κατεύθυνση

Ο Στάρμερ δήλωσε επίσης, ότι οι συνομιλίες για μία πιθανή εκεχειρία στην Ουκρανία «κινούνται προς θετική κατεύθυνση», καθώς μιλούσε χθες (24.11.2025) στους ηγέτες των συμμάχων της Ουκρανίας.

