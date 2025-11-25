Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποστείλει επιπλέον πυραύλους αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες. Η δήλωση έγινε κατά την έναρξη τηλεδιάσκεψης με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας, στο πλαίσιο του συντονισμού της δυτικής στήριξης προς το Κίεβο.

Η πρωτοβουλία του Λονδίνου έρχεται τη στιγμή που το Κίεβο εκφράζει την πρόθεσή του να στηρίξει μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ουκρανική πλευρά, τα πιο ευαίσθητα ζητήματα θα πρέπει να συζητηθούν στη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.