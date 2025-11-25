Εμανουέλ Μακρόν τόνισε την ανάγκη για διαρκή ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ανοίγοντας τις εργασίες της τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων» που στηρίζει το Κίεβο. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη».

Ο Μακρόν υπογράμμισε πως «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά». Όπως σημείωσε, η χώρα έχει λάβει μέχρι σήμερα πολλές υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, εξαιτίας των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων.

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι «οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό». Επισήμανε επίσης πως οι πρόσφατες συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, συνέβαλαν σε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.