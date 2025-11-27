Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η ρωσική κυβέρνηση προετοιμάζει ανταποδοτικά μέτρα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει στη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατόπιν εντολής μου, καταρτίζει ένα πακέτο ανταποδοτικών μέτρων σε περίπτωση που συμβεί αυτό», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια στο Μπισκέκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε μια τέτοια ενέργεια «κλοπή της περιουσίας κάποιου άλλου» και υποστήριξε ότι θα έπληττε σοβαρά τη θέση της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή.

«Είναι σαφές ότι αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα», τόνισε ο Πούτιν. «Η εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη θα μειωθεί, θα πέσει απότομα», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει «μια δύσκολη [οικονομική] δοκιμασία», καθώς η Γερμανία «βρίσκεται σε ύφεση για τρίτη συνεχή χρονιά».

Κριτική στην ουκρανική ηγεσία

Ο Ρώσος ηγέτης επανέλαβε την περιφρόνησή του προς την ουκρανική ηγεσία, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη. Όπως είπε, «δεν έχει νόημα» να υπογραφούν οποιαδήποτε έγγραφα με αυτήν.

Η Ουκρανία τελεί υπό στρατιωτικό νόμο από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, γεγονός που έχει οδηγήσει στην αναβολή των εκλογών. Το ουκρανικό κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ομόφωνα τη νομιμότητα του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του οποίου η θητεία είχε λήξει την άνοιξη.

Απορρίπτει τις ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις

Ο Πούτιν απέρριψε τις προειδοποιήσεις Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο τις επόμενες δεκαετίες, λέγοντας: «Αυτό μας φαίνεται πραγματικά γελοίο».

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασαν αισιοδοξία για τις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες με στόχο ειρηνευτικές συνομιλίες. Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το αν ο Πούτιν έχει πράγματι πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

Αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διατηρεί νοοτροπία της μεταπολεμικής περιόδου και ότι αντιμετωπίζει την Ευρώπη ως «σφαίρα επιρροής», όπου κυρίαρχες χώρες μπορούν να «διαμελιστούν».

Πηγή: bbc.com, politico.eu