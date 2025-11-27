Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το περίγραμμα του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία. «Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ότι ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν.

Ο όρος του Πούτιν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η αποχώρηση του ουκρανικού στρατού από τις περιοχές που κατέχει

Ωστόσο ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα σταματήσουν, όταν ο ουκρανικός στρατός αποχωρήσει από τα εδάφη που κατέχει τώρα στο Ντονμπάς. «Όταν αποχωρήσουν τα στρατεύματα της Ουκρανίας από τα εδάφη που κατέχουν, τότε θα σταματήσουν και οι εχθροπραξίες. Δεν αποχωρήσουν, θα το πετύχουμε αυτό με τα ένοπλα μέσα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο αυτή τη στιγμή «σε όλες τις κατευθύνσεις διατηρείται μια θετική δυναμική». «Πολύ περισσότερο που οι ρυθμοί προώθησης των στρατευμάτων μας προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις αυξάνονται» τόνισε. « Από μήνα σε μήνα ο αριθμός των ανακτώμενων, θα λέγαμε, από τα στρατεύματα μας εδαφών σε όλες τις βασικές κατευθύνσεις αυξάνεται».

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος δληλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το Ποκρόβσκ

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, και ελέγχουν το 70% της, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού δήλωσε ότι η Ουκρανία αντιστέκεται σθεναρά και ότι οι μάχες μαίνονται στο κέντρο της πόλης.

Η Μόσχα προσπαθεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του Ποκρόβσκ, το οποίο οι Ρώσοι αποκαλούν με το σοβιετικό του όνομα Κρασνοαρμέισκ, από τα μέσα του 2024, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να καταλάβει ολόκληρη την ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κιργιστάν, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ποκρόβσκ και τη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ, την οποία οι Ρώσοι αποκαλούν Ντιμιτρόφ, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και ότι η Ουκρανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με κατάρρευση της πρώτης γραμμής της σε ορισμένα σημεία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι οι μονάδες εφόδου του προελαύνουν στο κεντρικό και το βόρειο Ποκρόφσκ και ότι οι δυνάμεις του έχουν προχωρήσει ανατολικά, δυτικά και νότια του Μίρνοχραντ.

Η Ουκρανία δίνει διαφορετική εικόνα για την κατάσταση στο Ποκρόβσκ

Ο Αλεξάντρ Σίρσκι, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, ωστόσο, παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα και δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα ουκρανικά στρατεύματα εμποδίζουν τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στο Ποκρόφσκ και το Μίρνοχραντ.

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να φέρει εφεδρικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η Επιχειρησιακή Ομάδα Κρούσης «Ανατολή» της Ουκρανίας ανέφερε ξεχωριστά ότι τα στρατεύματά της είχαν επίσης πραγματοποιήσει επιδρομές νότια του σιδηροδρομικού σταθμού του Ποκρόφσκ και ότι οι μάχες μαίνονταν στο κέντρο της πόλης.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους αντικρουόμενους ισχυρισμούς στο πεδίο της μάχης και οι χάρτες και από τις δύο πλευρές επίσης αντιφάσκουν μεταξύ τους.

Τέλος, οι ρωσικοί χάρτες δείχνουν το Ποκρόβσκ υπό τον έλεγχο της Μόσχας και τα ουκρανικά στρατεύματα περικυκλωμένα στο γειτονικό Μίρνοχραντ. Οι ουκρανικοί χάρτες δείχνουν το Ποκρόβσκ ως γκρίζα ζώνη που δεν ελέγχεται από καμία πλευρά και το Μίρνοχραντ ως μη πλήρως περικυκλωμένο.