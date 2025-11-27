Οι περιπέτειες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συνεχίζονται απόψε με τα ματς του ΠΑΟ και του ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός περιμένει στο ΟΑΚΑ την αυστριακή Στουρμ Γκρατς, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν και η ΑΕΚ βρίσκεται στη Φλωρεντία για να αντιμετωπίσει τη Φιορεντίνα. Η Ένωση μοιάζει να έχει την πιο δύσκολη αποστολή από τις τρεις ελληνικές ομάδες. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς.

Φράνκι

Αν υπάρχει μια καλή στιγμή για να αντιμετωπίσει μια ομάδα με φιλοδοξίες διάκρισης στο Conference League τη Φιορεντίνα είναι η αποψινή. Η ιταλική ομάδα διανύει δύσκολες στιγμές στο ιταλικό πρωτάθλημα στο οποίο δεν έχει νίκη από την αρχή της περιόδου και για συνολικά 12 αγωνιστικές! Με έξι ήττες και έξι ισοπαλίες η Φιορεντίνα βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας ισόβαθμη με τη Βερόνα.

Εχει ήδη αλλάξει προπονητή και ο στόχος της δεν είναι η κατάκτηση του Conference League αλλά η παραμονή της στη Serie A. Εχει φέτος χειρότερη ομάδα, όχι σε σύγκριση με τις σεζόν 2021-22 και 2022-23 (όταν και αγωνίστηκε σε δύο τελικούς του Conference League στη σειρά), αλλά και σε σχέση με την περσινή σεζόν όταν και απέκλεισε τον ΠΑΟ.

Η αγωνιστική της δυσκολία οφείλεται και στο ότι δεν έχει έδρα. Μια σειρά από εργασίες στο ιστορικό γήπεδο Αρτέμιο Φράνκι δεν λένε να ολοκληρωθούν! Το αποτέλεσμα είναι η ομάδα του Πάολο Βανόλι, που ως προπονητής κάνει στα 52 του χρόνια ντεμπούτο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να αγωνίζεται σε ένα γήπεδο μισοάδειο και μπροστά σε μόλις 20-25 χιλιάδες θεατές.

Εξαιτίας των απογοητευτικών αποτελεσμάτων, απόψε δύσκολα θα πάνε κι αυτοί κι ας έρχεται η ομάδα τους από το μάλλον καλύτερο ματς στη σεζόν της: την Κυριακή έφερε ισοπαλία με τη Γιουβέντους (1-1) αλλά πρώτος ο Βανόλι είπε πως για να διορθωθεί η εικόνα χρειάζεται ακόμα δουλειά πολλή. Η ΑΕΚ έχει μια ευκαιρία να σβήσει το στραβοπάτημα με τους Ρόβερς κάνοντας βαθμό ή βαθμούς.

Μάιος

Για τον ΠΑΟ και τον ΠΑΟΚ δεν μπορώ να φανταστώ το πώς δεν θα κερδίσουν τη Στουρμ και την Μπραν. Οι Αυστριακοί είναι χωρίς νίκη εδώ και ενάμιση μήνα. Οι Νορβηγοί είναι εκτός φόρμας καθώς την Κυριακή το πρωτάθλημά τους τελειώνει: βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκεται μια ελληνική ομάδα τον Μάιο. Ο ΠΑΟ έχει κάποιες σημαντικές απουσίες αλλά με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο έχει αποκτήσει και κεκτημένη ταχύτητα, καθώς ο Ισπανός έχει 5 νίκες σε 6 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο ΠΑΟΚ έχει μία ήττα όλη κι όλη το τελευταίο δίμηνο (αυτή από τον ΠΑΟ στην Λεωφόρο) και φέτος στην έδρα του στο Europa League βάζει και πολλά γκολ: το έχουν διαπιστώσει η Ριέκα το καλοκαίρι, η Γιουνγκ Μπόις προ ημερών. Από τον καιρό που στην Τούμπα δυσκολεύτηκε με ομάδες που λέγονται Μακάμπι Τελ Αβίβ και Βολσφμπέργκερ, φέρνοντας λευκές ισοπαλίες, μοιάζει να έχει περάσει ένας αιώνας.

Προπονητές

Κοίταξα χθες τι είπαν οι δύο προπονητές των ελληνικών ομάδων πριν από τα αποψινά ματς – το κάνω πάντα γιατί οι προπονητές μιλάνε καλύτερα πριν από τα παιχνίδια παρά έπειτα από αυτά. Ο Λουτσέσκου είπε πως «η Μπραν είναι μία οργανωμένη ομάδα, κι έχει μία πολύ καλή νοοτροπία στην προσέγγιση των παιχνιδιών», αλλά και ότι αν ο ΠΑΟΚ παίξει όπως ξέρει, θα συνεχίσει να σκοράρει εύκολα όπως κάνει τον τελευταίο καιρό. «Για μας είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και σε αυτά δύσκολα κάνουμε λάθη» τόνισε ο Ρουμάνος.

Ο Μπενίτεθ είπε πως «η Στουρμ είναι μια καλή ομάδα», που «καταφέρνει κι αλλάζει τον σχηματισμό της ανάλογα τη διοργάνωση», που «θέλει να κάνει καλή κατοχή της μπάλας», αλλά και που «δεν βρίσκεται σε όσο καλή κατάσταση θα ήθελε σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα». «Εμείς πρέπει να έχουμε την αυτοπεποίθηση, παίζουμε στην έδρα μας, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε υψηλό τέμπο» δήλωσε. Και ο Μπενίτεθ και ο Λουτσέσκου εμμέσως πλην σαφώς είπαν ότι απόψε φοβούνται μόνο την απόδοση των ομάδων τους, καθώς αν αυτή είναι η πρέπουσα οι νίκες θα έρθουν. Εύκολα ή δύσκολα έτσι πρέπει, λέω εγώ…

Ενδιαφέρον

Μιλώντας για προπονητές βρήκα πολύ ενδιαφέρον κάτι που δημοσιεύτηκε στην ισπανική εφημερίδα «ΑS» για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με αφορμή τη συνάντησή του με τη Ρεάλ Μαδρίτης την οποία χθες αντιμετώπισε για 26η φορά στην καριέρα του. Το κείμενο έχει ενδιαφέρον γιατί αναφέρονται μερικά πράγματα για τον Βάσκο που προσωπικά δεν τα γνώριζα.

Πρώτος

«Ο Μεντιλίμπαρ», λέει το δημοσίευμα, «ήταν ο πρώτος προπονητής στη Λίγκα που αρνήθηκε ότι το VAR αποτελεί πρόοδο όταν αυτό το θεωρούσαν ακόμα ιερό και δίκαιο». Είχε πει όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του ότι «αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο» και ότι «έχει κάνει τους διαιτητές χειρότερους από εκείνους που παλιά αποφάσιζαν χωρίς αυτό και το έκαναν σωστά στο 99% των περιπτώσεων».

Σήμερα με τη θεωρία αυτή να έχει κερδίσει έδαφος, θα μπορούσε να γίνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο σύστημα. Ηταν επίσης ο πρώτος που προειδοποιούσε πριν από την έναρξη των ματς, όταν προπονούσε τη Βαγιαδολίδ, ότι οι ομάδες του δεν θα έβγαζαν ποτέ την μπάλα εκτός παιχνιδιού όταν ένας αντίπαλος τραυματιζόταν γιατί «στο 90% των περιπτώσεων το παιχνίδι σταματάει για ασήμαντους λόγους».

Επίσης, όταν προπονούσε την Εϊμπάρ, ήταν σχολαστικός στο να διασφαλίσει ότι τα μπολ μπόι δεν θα εξαφανίζονταν όταν κέρδιζε η ομάδα του, μια κοινή πρακτική στα περισσότερα γήπεδα. Δήλωνε επίσης ότι δεν θα αποκτούσε ποτέ έναν παίκτη μόνο και μόνο με βάση τα στατιστικά του, και δήλωνε ότι δεν άντεχε τις συσκέψεις με παράγοντες και τις αίθουσες συνεδριάσεων. Είχε γίνει θέμα συζήτησης, μάλλον χωρίς να το θέλει, για τη μέθοδο της κρυοθεραπείας που ζητούσε για την πρόληψη μυϊκών τραυματισμών, οι οποίες περιελάμβαναν βύθιση των παικτών σε μπανιέρες με παγωμένο νερό και παγάκια!

Κατηγορεί

Η «ΑS» γράφει ότι «ο Βάσκος δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος». Δεν έπαιξε όσο θα ‘πρεπε για την Αθλέτικ Μπιλμπάο και για την ποδοσφαιρική του καριέρα κατηγορεί τον εαυτό του γιατί ήταν «mingafría» – τον όρο επινόησε ένας άλλος Βάσκος, ο Χαβιέ Κλεμέντε, και περιγράφει τους παίκτες που έπαιζαν στις προπονήσεις καλύτερα από όσο στα παιχνίδια! «Αν είναι απαιτητικός», λέει το δημοσίευμα, «είναι γιατί δεν θέλει οι παίκτες του να κάνουν όσα αυτός».