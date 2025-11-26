Ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό παιχνίδι με τη Στουρμ Γκρατς και υπογράμμισε ότι ολόκληρη η ομάδα έχει συγκεντρωθεί μόνο σε αυτό τον αγώνα. Τόνισε ότι ο μοναδικός στόχος είναι η νίκη και πως οι «πράσινοι» θα παλέψουν για να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν.

Εξήγησε ότι δεν τον απασχολεί το επερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, αφού θεωρεί κρίσιμο να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός απόλυτα έτοιμος απέναντι στη Στουρμ. Επισήμανε ότι όλοι οι παίκτες πρέπει να δώσουν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί μόνο έτσι θα φτάσει η ομάδα στον στόχο της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισπανός κόουτς:

Για το Europa League και τον πρώτο του μήνα στον Παναθηναϊκό:

«Το μήνυμα από την πρώτη ημέρα είναι παιχνίδι με το παιχνίδι. Δεν βλέπω αριθμούς αλλά μόνο την νίκη. Δεν κάνω υπολογισμούς. Το νέο σύστημα του Europa League είναι ξεχωριστό. Δεν μπορείς να ποντάρεις για παράδειγμα σε μια ισοπαλία. Πρέπει να νικάς πάντα. Αυτό είχα δει όταν δούλευα στην ΟΥΕΦΑ, λιγότερες ισοπαλίες. Τριάντα μέρες δεν είναι πολλές παίξαμε πολλά ματς, ξέρω τους παίκτες καλύτερα αλλά ακόμη μαθαίνω από προπονήσεις και παιχνίδια. Πρέπει να κοιτάμε πως θα πάρουμε το καλύτερο από τον καθένα και πρώτα πρέπει να ξέρουμε τους παίκτες μας κι αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμένα.»

Για τον ευρωπαϊκό στόχο:

«Λέω ένα παιχνίδι την φορά. Η μεγάλη δουλειά για εμάς είναι να πάρουμε το παιχνίδι αύριο. Μετά θα μιλήσουμε για το επόμενο. Ειλικρινά ακούω τις ερωτήσεις σας από την πρώτη μέρα και έχουν μέσα αρκετό παρελθόν. Πρέπει να δούμε πως θα βελτιώσουμε το παρόν και το μέλλον. Πως μπορούμε να βελτιώσουμε όλους τους παίκτες; Είδα θετικό πιο θετικό κλίμα μετά την συνάντηση του προέδρου με τους οπαδούς.

Πρέπει να συνεχίσουμε να νικάμε για να στέλνουμε το μήνυμα πιο εύκολα σε όλους. Μπορώ να πω πως θα πάρουμε όλα τα τρόπαια. Σημασία έχει το επόμενο παιχνίδι. Ο τρόπος που κέρδιζα τρόπαια ήταν με την συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι. Αν βάλεις έναν παίκτη και είναι καλός και μετά παίζει καλά και νικάς γίνεσαι πιο δυνατός και δυνατός. Αυτός είναι ο τρόπος. Αλλάξαμε παίκτες στο Κύπελλο, νικήσαμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι. Δουλειά μου είναι να τα δίνουν όλα οι παίκτες. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις αλλά οι παίκτες να έχουν στο μυαλό μόνο το επόμενο παιχνίδι.»

Για τους τραυματισμούς και τον Τσιριβέγια:

«Είναι μια δοκιμασία πολύπλοκη. Έχουμε τραυματίες, τιμωρημένους, κουρασμένους. Με πολλά παιχνίδια ενδιάμεσα. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Δεν είναι εύκολα αλλά πρέπει να βρούμε λύσεις. Έχουμε μια λύση, έχουμε και μια δεύτερη που πάντα πρέπει να κοιτάμε.

Έχουμε προπόνηση το απόγευμα και αυτή θα κρίνει αν μπορούμε να τον υπολογίζουμε τον Τσιριβέγια. Μας λέει πως θέλει να παίξει και εμείς θα αποφασίσουμε αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και την προστασία των παικτών σε βάθος χρόνου. Θέλει να παίξει, οι γιατροί δουλεύουν μαζί του. Είναι εύκολο; Όχι. Είναι πιθανό; Ναι.»

Για το γεγονός πως έρχεται ντέρμπι με την ΑΕΚ:

«Δεν με απασχολεί. Με νοιάζει μόνο το αύριο, να βάλω 11 παίκτες και αλλαγές για το αυριανό παιχνίδι. Πρέπει να διαχειριστούμε τις καταστάσεις που έχουμε. Κάποιες φορές όταν νικάς δεν νιώθεις την κούραση και κάποιες φορές είναι πιο εύκολο για εμένα να πάρω κάποια απόφαση.»

Για το ότι χρειάζεται βελτίωση ο Παναθηναϊκός:

«Πνευματικά έπρεπε να τους δώσουμε εμπιστοσύνη αλλά χωρίς δουλειά στο μοντέλο παιχνιδιού, δεν γίνεται. Έπρεπε όλοι να ξέρουν τι κάνουν μέσα στο γήπεδο ατομικά και ως ομάδα. Νικήσαμε το πρώτο ματς, περισσότερη πίστη και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Προσπαθούμε να αλλάξουμε πράγματα και χρειάζεται χρόνο. Μετά τις νίκες οι παίκτες πιστεύουν περισσότερο. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα αλλά πράγματα πολλά μαζί. Η πλειοψηφία των παικτών ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, έχουν αυτοπεποίθηση, είχαμε ένα πλάνο την Κυριακή, και ένα δεύτερο που δούλεψε καλύτερα στο δεύτερο. Πρέπει να δίνουμε στους παίκτες την δυνατότητα να δίνουν λύσεις.»

Για την Στουρμ Γκρατς:

«Είναι καλή ομάδα, αλλάζουν το σύστημα ανάλογα την διοργάνωση. Θέλουν να έχουν την μπάλα, έχουν καλή θέση στο πρωτάθλημα αλλά δεν έχουν καλά αποτελέσματα τώρα τελευταία. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι όπως κάθε στην έδρα μας. Πρέπει να σταματήσουμε τις αντεπιθέσεις τους, πρέπει να είμαστε συμπαγείς για να τους σταματήσουμε.»