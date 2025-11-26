Ο Ρουμάνος τεχνικός αναφέρθηκε στην αντίδραση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, στο ορόσημο των 200 νικών, στη σχέση του με τους παίκτες, αλλά και στη μοναδική ατμόσφαιρα της Τούμπας, που «θα διδάξει ποδόσφαιρο στους Νορβηγούς».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά απόλυτα συγκεντρωμένος στο αγωνιστικό κομμάτι, λίγες ώρες πριν ο ΠΑΟΚ υποδεχθεί την Μπραν στην Τούμπα για ένα παιχνίδι που μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την ευρωπαϊκή υπέρβαση. Ο Ρουμάνος τεχνικός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του: μάχη, τρέξιμο, ένταση και διαρκής συγκέντρωση.

Όπως τόνισε, γνωρίζει καλά τι μπορεί να προσφέρει ο αντίπαλος, αλλά η μεγαλύτερη απαίτηση του παραμένει από την ίδια του την ομάδα: «Περιμένω πρώτα από την ομάδα μου. Να τρέξει, να δώσει μάχες, να παίξει με ένταση και επιθετικότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό». Αναγνώρισε τη Μπραν ως μια οργανωμένη και πειθαρχημένη ομάδα που επιβάλλει υψηλό ρυθμό ανεξαρτήτως έδρας, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα δύσκολο αλλά και καθοριστικό για την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ.

Αναφερόμενος στην ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο Λουτσέσκου εξήγησε ότι πολλές φορές ένα συνεχόμενο σερί νικών φέρνει χαλάρωση, ενώ η διακοπή και το αποτέλεσμα αυτό λειτούργησαν ως «ηλεκτροσόκ» για να επιστρέψει η πνευματική ετοιμότητα. «Αντιδράσαμε σωστά την Κυριακή και αυτή η νίκη μάς βοηθάει πολύ για τη συνέχεια» είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα συναισθηματικός ήταν όταν μίλησε για την πορεία του στον ΠΑΟΚ και το ορόσημο των 200 νικών. Περιέγραψε την εμπειρία του στην Τούμπα ως «απίστευτη», γεμάτη στιγμές χαράς αλλά και δυσκολιών, και στάθηκε στο δέσιμο με τον κόσμο και την ομάδα. Παρότι έλαβε ένα μικρό δώρο-έκπληξη από τους παίκτες και το σταφ για την επίτευξη των 200 νικών, δεν θέλησε να σταθεί σε αυτό: «Την ξεχνάμε. Έχουμε ένα δύσκολο ματς μπροστά μας». Τόνισε όμως πόσο πολύ τον άγγιξε η συμμετοχή όλων των παικτών, ακόμα κι εκείνων που αγωνίζονται λιγότερο, επισημαίνοντας ότι αυτό το στοιχείο είναι η βάση μιας πραγματικά νικήτριας ομάδας.

Μιλώντας για την πιθανότητα αυτό να είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τούμπας πριν από τη νέα εποχή, παραδέχτηκε ότι δεν το έχει συνειδητοποιήσει και δεν αφήνει τη σκέψη αυτή να τον αποσπάσει. «Για μένα μετράει το επόμενο παιχνίδι και μόνο».

Στο αγωνιστικό σκέλος, αναφέρθηκε και στην απουσία του Κωνσταντέλια, επισημαίνοντας ότι κανένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να παίζει 60 ματς ανά σεζόν και πως ο ΠΑΟΚ οφείλει να βρίσκει λύσεις και χωρίς τον νεαρό δημιουργό. Αναγνώρισε τη δυσκολία των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, αλλά υπογράμμισε ότι η ομάδα έχει δείξει πως μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε σενάριο.

Τέλος, ρωτήθηκε και για το τι περιμένει ο κόσμος της Μπραν από τη «καυτή» Τούμπα. Ο Λουτσέσκου δεν χρειάστηκε πολλές λέξεις: «Θα δουν τι σημαίνει το κοινό του ΠΑΟΚ. Εδώ η ατμόσφαιρα είναι κάτι σπέσιαλ». Με νόημα πρόσθεσε ότι οι Νορβηγοί οπαδοί «ίσως μάθουν κάτι» από τον ασπρόμαυρο λαό.

Με πάθος, απόλυτη προσήλωση και τη χαρακτηριστική του ένταση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ έδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό θεωρεί το συγκεκριμένο παιχνίδι – και πόσο πολύ πιστεύει σε αυτό το σύνολο που συνεχίζει να εξελίσσεται σε μια ομάδα που «δύσκολα θα χάνει εντός και εκτός Ελλάδας».