Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στα Τζουμέρκα όπου από χθες νέες κατολισθήσεις λαμβάνουν χώρα σε διάφορα σημεία, με τη μεγαλύτερη να εντοπίζεται μέσα στο χωριό Άγναντα.

Η κατάσταση στα Τζουμέρκα παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη εξαιτίας της μεγάλης κατολίσθησης που προκάλεσε η κακοκαιρία Adel, η οποία συνεχίζει να πλήττει τη χώρα.

Στον Πάνω Μαχαλά, το έδαφος έχει υποχωρήσει τόσο πολύ, ώστε ορισμένα σπίτια βρίσκονται κυριολεκτικά «στον αέρα», γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τις τοπικές αρχές.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναδεικνύει το μέγεθος της ζημιάς: Mεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, δημιουργώντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση σε άμεση γειτνίαση με τα σπίτια της περιοχής. Κάτοικοι και αρχές παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς η αστάθεια παραμένει και υπάρχει φόβος για νέες καθιζήσεις.