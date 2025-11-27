Δύσκολη ήταν η νύχτα για πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία Adel προκαλεί πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και κατολισθήσεις, ενώ το 112 έχει σταλεί σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία για περιορισμό μετακινήσεων.

Μαρουσάκης: Ξεκινά η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας

Όπως έχουν εξηγήσει οι μετεωρολόγοι για την πορεία της, η πρώτη φάση της κακοκαιρίας σταδιακά περνά και αναμένεται η δεύτερη, η οποία εκτιμάται πως θα είναι σφοδρότερη, με μεγάλης διάρκειας φαινόμενα.

Στη σημερινή πρόγνωσή του για την κακοκαιρία, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αρχικά προειδοποιεί ότι έρχεται μεγάλος όγκος νερού στην Αττική.

«Κοντά στο απόγευμα θα έρθει δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει μεγάλο όγκο νερού και στην Αττική έως αύριο το απόγευμα» ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς από το πρωί της Πέμπτης έχει ξεκινήσει η επέλασή της και στο λεκανοπέδιο.

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Σοκάρουν τα στοιχεία του meteo – Πού καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Επίμονες και ισχυρές κατά τόπους βροχοπτώσεις επηρέασαν εκ νέου τη Δυτική Ελλάδα την Τετάρτη 26/11 και έως το πρωί της Πέμπτης 27/11, ενώ αυτή τη φορά επηρεάστηκε σημαντικά και η Πελοπόννησος. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται μεγάλα αθροιστικά ύψη υετού.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 4 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 11 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 22 σταθμούς.

Προβλήματα στην Κέρκυρα

«Πλημμύρισαν όλοι οι δρόμοι, δεν υπήρχε δρόμος στην Κέρκυρα που να μην έχει πλημμυρίσει», αναφέρει δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με νέες αποκαρδιωτικές εικόνες από το υπερχειλισμένο ποτάμι. Στο προάστιο Ποταμός, πλημμύρισαν και κάποια σπίτια, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά από την κοίτη του ποταμού.

⚠️Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα στην περιοχή του Ποταμού. Βίντεο: arben ben pic.twitter.com/xdKlYK3Xpa — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 26, 2025

Ο κίνδυνος για τη γέφυρα μεγαλώνει μαζί με τον όγκο του νερού και τα ορμητικά νερά. Η Πυροσβεστική δέχτηκε περισσότερες από 200 κλήσεις για την άντληση υδάτων, πεσμένα δέντρα αλλά και κατολισθήσεις.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Αη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι. Κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Σπ. Περουλάκη. Στην περιοχή Κυρά Χρυσικού έπεσε δέντρο και έκλεισε το δρόμο, ενώ πλημμύρισαν μια φαρμακαποθήκη, ένα φροντιστήριο στο Κοκκίνι, η περιοχή της Σπηλιάς καθώς και η διασταύρωση προς τον Άγιο Προκόπη. Λόγω της κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου καθώς πλημμύρισε η αίθουσα.

Πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα. Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι της Κέρκυρας εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Έκκληση να περιορίσουν οι πολίτες τις μετακινήσεις κάνει η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της Κέρκυρας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Η Αιτωλοακαρνανία στο έλεος της κακοκαιρίας

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας, λίγο μετά τις 21:00, εφιστώντας την προσοχή τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Την ίδια ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Έντονα φαινόμενα καταγράφονται και στο Ρίβιο, όπου τεράστιες ποσότητες νερού έπεσαν σε ελάχιστο χρόνο. Οι χείμαρροι βρίσκονται σε οριακό σημείο λόγω της συνεχούς βροχής, με τη στάθμη να ανεβαίνει συνεχώς. Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρονται και στο Χαλίκι στο Αιτωλικό.

Αντιμέτωπη με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκεται η Θεσπρωτία, ενώ τις πληγές τους μετρούν και στον Παραπόταμο, όπου η κακοκαιρία δεν άφησε τίποτε στο πέρασμά της.