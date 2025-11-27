Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adele στη Δυτική Ελλάδα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανεπάρκεια στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν κυρίως την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία, όπου οι κάτοικοι πέρασαν μια δύσκολη νύχτα, ενώ το 112 ήχησε, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Σήμερα, τα σχολεία παραμένουν κλειστά στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, καθώς οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών.

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα, υπερχείλισαν ρέματα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Ποταμό, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, καθώς και στον κάμπο της Αλεπούς και το Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ρέμα.

Κατολισθήσεις τοιχίων παρατηρήθηκαν στις περιοχές Αγίων Δέκα, Μπενίτσες και Δασιά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετακινήσεων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχεται συνεχείς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ενώ πλημμύρισε ακόμη και η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα την ακύρωση της συνεδρίασης.

Αναστάτωση προκλήθηκε και στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας, όταν κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή του κολυμβητηρίου, την ώρα που βρίσκονταν μέσα παιδιά και γονείς. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και ο χώρος εκκενώθηκε άμεσα από την Πυροσβεστική.

Προβλήματα και στην Αιτωλοακαρνανία

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και στο Ζευγαράκι του Δήμου Αγρινίου, όπου μεγάλος όγκος φερτών υλικών από παρακείμενο ρέμα πλημμύρισε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια. Στο ίδιο χωριό είχαν σημειωθεί προβλήματα και το 2017, γεγονός που αναδεικνύει τη διαχρονική απουσία έργων προστασίας.

Προληπτικά, τα σχολεία στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Μέτσοβο

Η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές ζημιές και στον Δήμο Μετσόβου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τη Δήμαρχο, οι καταστροφές είναι εκτεταμένες σε πολλές περιοχές, με τη Μεγάλη Γότιστα να έχει υποστεί τις σοβαρότερες, καθώς δρόμοι και εδάφη κόπηκαν στα δύο, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση.

Ζημιές έχουν καταγραφεί επίσης στα Σίτσαινα, το Μικρό Περιστέρι, τμήμα του Ανηλίου και τη Χρυσοβίτσα, όπου παρατηρείται υποχώρηση του εδάφους. Οι αρχές αναμένουν εκτίμηση από γεωλόγους πριν προχωρήσουν σε αποκαταστάσεις.

Η Δήμαρχος επεσήμανε ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, θα προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις όπου είναι εφικτό, ενώ υπενθύμισε πως μετά την κακοκαιρία «Ντάνιελ» είχαν εκτιμηθεί ζημιές ύψους 400.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει αποδοθεί ακόμη κρατική χρηματοδότηση.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους προέδρους των κοινοτήτων για τη συνδρομή τους, τονίζοντας ότι η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.