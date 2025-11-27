Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει και σήμερα την επέλασή της στη χώρα, προκαλώντας δυνατές βροχές, ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ισχυρές καταιγίδες πλήττουν πολλές περιοχές της Αττικής, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους. Πολλοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά περιόδους στα Επτάνησα, τη δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ σε αρκετές περιοχές αναμένονται χαλαζοπτώσεις.

Προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι «το επόμενο 24ωρο αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με ιδιαίτερα έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο χαλαζοπτώσεων».

Όπως προσθέτει, «το κύμα κακοκαιρίας Adel την Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά, τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές». Επηρεασμένες θα είναι, εκτός από τα δυτικά, και οι περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Καλλιάνος τονίζει ότι σήμερα και αύριο αναμένεται η κορύφωση της κακοκαιρίας, με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Περιοχές με τα εντονότερα φαινόμενα

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα προβλέπεται να εκδηλωθούν σε:

– Θεσσαλονίκη

– Ανατολική Μακεδονία

– Θράκη

– Αττική

– Ήπειρο

– Ιόνιο

– Δυτική Στερεά

– Δυτική και Νότια Πελοπόννησο

– Δυτική Κρήτη

– Ανατολικό Αιγαίο

– Δωδεκάνησα

Γενικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, συνοδευόμενες από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7-8 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νότιοι άνεμοι έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία 10-19°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Ισχυρές καταιγίδες και βροχές. Νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-19°C, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 9-21°C.

Κυκλάδες – Κρήτη: Τοπικές βροχές και νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 16-23°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες, εντονότερες το βράδυ στα βόρεια. Θερμοκρασία 17-22°C.

Αττική: Νεφώσεις με βροχές και πιθανές καταιγίδες. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-22°C.

Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Μεταβλητοί άνεμοι 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-17°C.

Εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πιθανές χαλαζοπτώσεις. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και δυτικής Στερεάς. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σάββατο 29 Νοεμβρίου: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου: Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ανατολικά, με πιθανότητα ασθενών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.