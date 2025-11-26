Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112, καθώς πλημμυρικά φαινόμενα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές από την επέλαση της κακοκαιρίας Adel.

Η πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ι. Καποδίστριας» εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή.

Πρόκειται να σημειωθεί και πάλι στις δυτικές περιοχές της χώρας, με Κέρκυρα και Ήπειρο να βρίσκονται ξανά στο «επίκεντρο» των ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες αναμένεται να μην είναι το ίδιο έντονες όσο αυτές της προηγούμενης εβδομάδας.

Στο μάτι της κακοκαιρίας ξανά η Κέρκυρα

Αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα είναι ξανά η Κέρκυρα. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν ήδη καταγραφεί στην περιοχή Αλυκών και στον Ποταμό. Αναφορές για μεγάλα προβλήματα στο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα (ύψος της Αγίας Αικατερίνης).

Ήχησε το 112 προειδοποιώντας του κατοίκους του νησιού, για ακραία καιρικά φαινόμενα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025

Ο Στέφανος Πουλημένος, δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διποντίων Νήσων κάνει έκκληση στους κατοίκους να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Σύμφωνα με τον δήμαρχο ο ποταμός, στο ομώνυμο προάστιο είναι λίγο πριν την υπερχείλιση. Η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού Σπ. Περουλάκη έχει διακοπεί. Φούσκωσε και ο χείμαρρος της Καβαλαραινας.

Στο μεταξύ, τμήμα της οροφής κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε την ώρα που μέσα υπήρχε κόσμος. Συγκεκριμένα ένα κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αναβλήθηκε καθώς στην αίθουσα της ΠΕ Κέρκυρας ( πρώην Νομαρχία ) υπήρξε εισροή υδάτων.

Με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας από το ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ κλειστή για τα οχήματα είναι η οδός Σπ. Περουλάκη.

Στην περιοχή Κυρά Χρυσικου έπεσε δέντρο που έκλεισε το δρόμο, ενώ πλημμύρισαν μια φαρμακαποθήκη, φροντιστήριο στο Κοκκίνι, η περιοχή της Σπηλιάς καθώς και η διασταύρωση προς τον Άγιο Προκόπη. Λόγω της κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου καθώς πλημμύρισε η αίθουσα. Έκκληση να περιορίσουν οι πολίτες τις μετακινήσεις κάνει η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της Κέρκυρας.

Κλειστά τα σχολεία

Με την κακοκαιρία σε εξέλιξη, κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Σύσκεψη για την κακοκαιρία

Νωρίτερα, η περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε στη διϋπουργική σύσκεψη που με θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας & Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ, Αλέξανδρος Δήμου και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Μήνυμα του 112 και στην Αιτωλοακαρνανία

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112 που ήχησε στην Αιτωλοακαρνανία.