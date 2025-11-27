Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Adel που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ακραίων φαινομένων είναι οι εντυπωσιακές εικόνες που αντίκρισαν οι κάτοικοι στο Μαθράκι των Διαπόντιων Νήσων, βορειοδυτικά της Κέρκυρας, όταν ένας υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του κοντά στις ακτές. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κάτοικο της περιοχής αποκαλύπτουν τέσσερις υδροστρόβιλους να σχηματίζονται ταυτόχρονα, συνδέοντας ουρανό και θάλασσα κάτω από πυκνά γκρίζα σύννεφα. Ευτυχώς, παρά το εντυπωσιακό και ισχυρό φαινόμενο, δεν προκλήθηκαν ζημιές στο νησί.

Την ίδια ώρα, Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ στους κατοίκους στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112, ζητώντας να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο.