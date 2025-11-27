Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και τις επόμενες ώρες σύμφωνα με το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel που σαρώνει την χώρα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, για την Πέμπτη (28/11) αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε νησιά του Ιονίου, Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο, ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή, αναμένονται έντονα φαινόμενα σε Μακεδονία, Θράκη, Χαλκιδική, Σέρρες, Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, νησιά του Ιονίου, δυτική και νότια Πελοπόννησο αλλά και Δωδεκάνησα.

«Προσοχή για έντονα φαινόμενα σε 7 περιοχές από τώρα μέχρι αύριο το πρωί», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Αναλυτικά το επικαιροποιήμενο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

«Κόκκινη προειδοποίηση. Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)».

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας Adel

Πώς θα κινηθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ανάρτηση Κολυδά

H κινηση της κακοκαιρίας #Adel το επόμενο τριήμερο . Περισσότερα στα δελτία του @Starchannelnew1 και στο @wwwstargr pic.twitter.com/QUJLh71YWP — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025

Μαρουσάκης: Ξεκινά η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας – Προειδοποίηση για μεγάλο όγκο νερού στην Αττική

Όπως έχουν εξηγήσει οι μετεωρολόγοι για την πορεία της, η πρώτη φάση της κακοκαιρίας σταδιακά περνά και αναμένεται η δεύτερη, η οποία εκτιμάται πως θα είναι σφοδρότερη, με μεγάλης διάρκειας φαινόμενα.

Στη σημερινή πρόγνωσή του για την κακοκαιρία, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αρχικά προειδοποιεί ότι έρχεται μεγάλος όγκος νερού στην Αττική.

«Κοντά στο απόγευμα θα έρθει δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα δώσει μεγάλο όγκο νερού και στην Αττική έως αύριο το απόγευμα» ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς από το πρωί της Πέμπτης έχει ξεκινήσει η επέλασή της και στο λεκανοπέδιο.