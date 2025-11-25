Ένας άνδρας ντύθηκε σαν την νεκρή μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της και να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της, αλλά οι υπεύθυνοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου τον κατάλαβαν. Η απάτη αυτή αποκαλύφθηκε στο Μπόργκο Βιρτζίλιο, σε μικρή απόσταση από την πόλη Μάντοβα της Λομβαρδίας, στην Ιταλία, όπου ένας νοσηλευτής 56 ετών παρουσιάσθηκε στα γραφεία του Δήμου ντυμένος γυναίκα και προσποιήθηκε ότι ήταν η μητέρα του για να ανανεώσει την ταυτότητά της. Η γυναίκα, όμως, είχε πεθάνει πριν από τρία χρόνια και ο γιος της κρατούσε το πτώμα της στο σπίτι, μουμιοποιημένο, ώστε να μπορεί να εισπράττει την σύνταξή της.

Η υπάλληλος του Δήμου, υπεύθυνη για την ανανέωση της ταυτότητας, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο 56χρονος έμοιαζε όντως στην τελευταία φωτογραφία της μητέρας του. Η φωνή του, όμως, ήταν ανδρική, ο λαιμός του πολύ χοντρός και τα χέρια του υπερβολικά μεγάλα.

Ο νοσηλευτής έφτασε επίσης στα γραφεία του Δήμου με αυτοκίνητο, ενώ η μητέρα του δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Η αρμόδια υπάλληλος ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έκανε έφοδο στο σπίτι και βρήκε το πτώμα της γυναίκας, η οποία πέθανε το 2022, σε ηλικία 85 ετών.

Ο μεσήλικας γιος της καλείται πλέον ενώπιον της Διακιοσύνης για απάτη σε βάρος του κράτους, απόκρυψη πτώματος και οικειοποίηση προσωπικών δεδομενων. Θα διεξαχθεί παράλληλα έρευνα για να εξακριβωθεί αν η ηλικιωμένη πέθανε από φυσικό θάνατο και αν ο νοσηλευτής υποφέρει από ψυχικές διαταραχές.