Ακτιβιστές της Extinction Rebellion πραγματοποίησαν το Σάββατο μια εντυπωσιακή και ταυτόχρονη κινητοποίηση σε δέκα ιταλικές πόλεις, βάφοντας πράσινα ποτάμια, κανάλια και σιντριβάνια μεταξύ των οποίων και το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας.

Η δράση συνέπεσε με τις κρίσιμες συζητήσεις στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, που διεξάγεται στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όπου αναζητείται μια τελική συμφωνία χωρίς, μέχρι στιγμής, σαφές σχέδιο απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Στη Βενετία, όπου το εμβληματικό κανάλι βάφτηκε έντονο πράσινο, παρευρέθηκε και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, συμμετέχοντας στη διαμαρτυρία «Stop Ecocide». Παράλληλα, τα μέλη των Red Rebels, ντυμένα στα χαρακτηριστικά κόκκινα κοστούμια τους, πραγματοποίησαν μια συμβολική καλλιτεχνική παρέμβαση, παρελαύνοντας αργά ανάμεσα στους τουρίστες στη Γέφυρα Ριάλτο.

Η Extinction Rebellion υπογράμμισε ότι η χρήση οικολογικής βαφής σε τόσες πόλεις είχε στόχο να αναδείξει «τις καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κατάρρευσης».

Τέλος, πράσινη βαφή ρίχτηκε, μεταξύ άλλων, στον Πάδο ποταμό στο Τορίνο, στον Ρένο στη Μπολόνια, στον Τάρα στον Τάραντα, καθώς και σε σιντριβάνια της Πάδοβας και της Γένοβας.