Η Φλωρεντία ετοιμάζεται να γίνει η επόμενη μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, που, σε καθεστώς sharing, αποσύρει τα ηλεκτρικά πατίνια. Μετά το Παρίσι και τη Μαδρίτη —και με την Πράγα να ακολουθεί από τον Ιανουάριο— η πρωτεύουσα της Τοσκάνης ανακοίνωσε ότι από την 1η Απριλίου 2026 η δοκιμαστική λειτουργία των πατινιών θα τερματιστεί οριστικά.

Η απόφαση, την οποία υπέγραψε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μεταφορών Αντρέα Τζόρτζιο, έρχεται ύστερα από δύο παρατάσεις του πιλοτικού προγράμματος, που ξεκίνησε το 2020. Σύμφωνα με τον Δήμο, δεν υπάρχει πλέον πρόθεση για «δομημένη» συνέχιση του συστήματος, καθώς η λειτουργία του κρίθηκε μη βιώσιμη τόσο από πλευράς ασφάλειας, όσο και δημοτικού ελέγχου.

Αυστηρότερες προϋποθέσεις και νομικοί περιορισμοί

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε η αναθεώρηση του ιταλικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο νέος κανονισμός επιβάλλει στους οδηγούς πατινιών υποχρεωτική χρήση κράνους ανεξαρτήτως ηλικίας, πινακίδα αναγνώρισης, ασφαλιστική κάλυψη και απαγόρευση εξόδου από τα όρια του αστικού ιστού.

Όπως εξηγεί ο Δήμος, η φύση της υπηρεσίας sharing καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διασφάλιση συμμόρφωσης των χρηστών με αυτές τις απαιτήσεις, ακόμη και με συνεχείς ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας.

Παραβάσεις και προβλήματα ασφάλειας

Οι δημοτικές αρχές κάνουν λόγο για «πιθανή συστηματική παραβίαση του ΚΟΚ», που θεωρείται μη αποδεκτή τόσο για την οδική ασφάλεια, όσο και για την ποιότητα ζωής στην πόλη. Συχνές είναι οι παραβάσεις με πατίνια παρκαρισμένα σε πεζοδρόμια, κίνηση αντίθετα στο ρεύμα ή σε περιοχές, όπου απαγορεύεται, ακόμη και χρήση στις λωρίδες για λεωφορεία και ταξί.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια δοκιμής, η Φλωρεντία αποφάσισε να αποσύρει πλήρως τα πατίνια από τους δρόμους της έως τις 31 Μαρτίου 2026, παρά το γεγονός ότι αναμένονται προσφυγές από εταιρείες του κλάδου.

Ενίσχυση του συστήματος ποδηλάτων

Για να καλυφθεί το κενό, ο Δήμος σχεδιάζει ενίσχυση του συστήματος κοινής χρήσης (bike sharing), το οποίο παρουσιάζει ήδη σημαντική ανάπτυξη. Το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ετήσιες μισθώσεις, ενώ στους πρώτους μήνες του 2025 σημειώθηκε αύξηση 18%. Το σχέδιο προβλέπει περισσότερα διαθέσιμα ποδήλατα και ανανέωση του στόλου, κυρίως με ποδήλατα κλασικού τύπου.

Δηλώσεις της δημάρχου και του αντιδημάρχου

Η Δήμαρχος Σάρα Φουνάρο υπογράμμισε ότι η οδική ασφάλεια παραμένει «πρώτη προτεραιότητα», επισημαίνοντας πως οι αλλαγές στη νομοθεσία και οι δυσκολίες εφαρμογής των κανόνων οδήγησαν αναγκαστικά στον τερματισμό του sharing των πατινιών. «Θέλουμε υπεύθυνη και ασφαλή χρήση των μέσων μετακίνησης», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τζόρτζιο τόνισε ότι η μικροκινητικότητα σε καθεστώς sharing παραμένει βασική επιλογή για τη Φλωρεντία. Ωστόσο, οι νέες νομικές υποχρεώσεις και η κακή χρήση των πατινιών καθιστούν αδύνατη τη λειτουργική τους ένταξη στο σύστημα.

Ένα σαφές μήνυμα για τη μικροκινητικότητα

Η Φλωρεντία ακολουθεί το παράδειγμα άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, επιλέγοντας αυστηρότερο πλαίσιο για τη μικροκινητικότητα. Το μήνυμα είναι σαφές: η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότητα, αλλά μόνο όταν δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και τον σεβασμό του δημόσιου χώρου.