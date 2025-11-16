Η Ισπανία ετοιμάζεται να εφαρμόσει ένα μέτρο που αλλάζει ριζικά το τοπίο των αστικών μετακινήσεων: από τις 2 Ιανουαρίου 2026, όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ελαφρά προσωπικά οχήματα (VMP) θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης, παρόμοια με αυτήν που ισχύει για τα αυτοκίνητα. Η ρύθμιση, που έχει στόχο να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να προστατεύσει τα θύματα ατυχημάτων, έρχεται ωστόσο μέσα σε έντονη αβεβαιότητα και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με ανεπίσημες εκτιμήσεις, στην Ισπανία κυκλοφορούν περίπου ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά πατίνια, τα περισσότερα χωρίς καμία ασφαλιστική κάλυψη. Μέχρι σήμερα, οι υπάρχουσες ασφαλίσεις ήταν προαιρετικές και συνήθως περιλαμβάνονταν σε γενικές καλύψεις κατοικίας, χωρίς να παρέχουν ουσιαστική αποζημίωση σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων. Η νέα νομοθεσία φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το κενό, διασφαλίζοντας επαρκή προστασία για όσους υποστούν ζημιές από αυτά τα οχήματα.

Ωστόσο, το τεχνικό πλαίσιο εφαρμογής της ασφάλισης δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Ο κανονισμός που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες —όρια ευθύνης, τύπο κάλυψης, διαδικασίες αποζημίωσης— βρίσκεται ακόμα σε διαβούλευση και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τα τέλη Δεκεμβρίου. «Υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα στον ασφαλιστικό κλάδο· δεν γνωρίζουμε αν ο κανονισμός θα είναι έτοιμος στην ώρα του», δήλωσε η Μιρέντσου ντελ Βάγε, πρόεδρος της UNESPA, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Για να εφαρμοστεί σωστά η νομοθεσία, τα πατίνια θα πρέπει να καταγραφούν στην επίσημη βάση δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Τροχαίας (DGT), να αποκτήσουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας και να φέρουν ορατή ετικέτα ταυτοποίησης. Όπως τονίζει η Mutua Madrileña, η μεγαλύτερη ασφαλιστική αυτοκινήτων της Ισπανίας, «χωρίς αυτό το μητρώο δεν θα μπορεί να εντοπιστεί ποιος είναι ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση ατυχήματος ή έλλειψης ασφάλειας».

Ένα ακόμη σημείο που παραμένει ανοιχτό είναι ο ρόλος του Consorcio de Compensación de Seguros, του δημόσιου οργανισμού που αποζημιώνει τα θύματα όταν ο υπαίτιος ενός τροχαίου είναι άγνωστος ή δεν διαθέτει ασφαλιστήριο. Ο νέος κανονισμός προβλέπει ότι το Consorcio θα καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις και στα ατυχήματα με πατίνια, όμως οι όροι συμμετοχής του δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομίας ζητά ο κανονισμός να αποτρέπει τη χρήση πατινιών που έχουν τροποποιηθεί τεχνικά, ένα φαινόμενο όλο και πιο συχνό που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και πυρκαγιών.

Στον ασφαλιστικό τομέα, οι εταιρείες προσπαθούν να κινηθούν γρήγορα. Ο Φρανθίσκο Ολμέδο, διευθυντής λιανικής της AXA Ισπανίας, εξηγεί ότι η νέα κάλυψη «θα είναι έως και είκοσι φορές ανώτερη από τις προαιρετικές ασφαλίσεις που κυκλοφορούν σήμερα», ώστε να διασφαλίζει αντίστοιχη προστασία με αυτή των αυτοκινήτων. Όπως επισημαίνει, το κόστος των ασφαλίστρων θα αυξηθεί, καθώς «η ευρύτερη κάλυψη και η αυξανόμενη συχνότητα ατυχημάτων θα ανεβάσουν τις τιμές».

Στη Mapfre, επίσης, ετοιμάζουν νέο προϊόν προσαρμοσμένο στα κριτήρια της υποχρεωτικής ασφάλειας, αν και παραδέχονται ότι ο χρόνος είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, χωρίς αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των πατινιών, η εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλειας θα αποδειχθεί δύσκολη. Οι αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και το φαινόμενο των παλαιών ή μη πιστοποιημένων πατινιών, που δεν πληρούν τα νέα πρότυπα ασφαλείας.

Καθώς η ημερομηνία έναρξης πλησιάζει, το κλίμα παραμένει γεμάτο ανησυχία και αυτοσχεδιασμό. Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η νέα νομοθεσία θα επιβάλει τάξη στο χάος που επικρατεί στους αστικούς δρόμους και θα ενισχύσει την προστασία τόσο των χρηστών όσο και των πεζών. Προς το παρόν, όμως, η πιο αναμενόμενη ρύθμιση για τη μικροκινητικότητα στην Ισπανία παραμένει… σε αναμονή.