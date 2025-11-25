Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή, με ιδιαίτερη ένταση στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι εξέδωσαν «κόκκινη» προειδοποίηση.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για την κακοκαιρία Adel, που αναμένεται να προκαλέσει επικίνδυνα φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους. Η κακοκαιρία Adel βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη (27/11) και Παρασκευή (28/11), όμως ήδη από σήμερα Τρίτη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που ενισχύονται σταδιακά, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί, ότι το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τις ήδη ευάλωτες και πληγείσες περιοχές της χώρας. Ο κ. Κολυδάς σημειώνει, ότι απαιτείται προσοχή κυρίως στο δυτικό τόξο (Ιόνιο–Ήπειρος–Δυτική Ελλάδα), στη Μακεδονία–Θράκη και στο ανατολικό Αιγαίο.

⚠️⚠️ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL- ΚΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ✅Η κακοκαιρία ADEL βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη 27/11 και Παρασκευή 28/11, όμως ήδη από σήμερα Τρίτη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που… pic.twitter.com/1iGnvRpnPQ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

Οι περιοχές που επηρεάζονται την Τετάρτη

Ο Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τετάρτη:

Πρωινές-μεσημβρινές ώρες σε Κέρκυρα – Διαπόντιοι – Παξοί – Ήπειρος

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Δυτική και νότια Πελοπόννησο

Από το βράδυ σε Ανατολική Μακεδονία

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η Τετάρτη (26/11) αποτελεί το μεταβατικό στάδιο πριν την κορύφωση της κακοκαιρίας, με το δυτικό τόξο να δέχεται τις ισχυρότερες εντάσεις.

Πέμπτη η πιο δύσκολη μέρα

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η Πέμπτη είναι η δυσκολότερη ημέρα με την Adel να δίνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, συνοδευόμενες κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, πολύ ισχυρούς ανέμους και σημαντικά ύψη υετού στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Οι περιοχές όπου θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα είναι οι εξής:

– Νησιά Ιονίου

– Ήπειρος

– Δυτική και κεντρική Στερεά

– Δυτική και νότια Πελοπόννησος

– Κεντρική και ανατολική Μακεδονία

– Θράκη

– Ανατολικό Αιγαίο

– Δωδεκάνησα

– Κυκλάδες

– Κρήτη

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4-6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ίσως 8 μποφόρ στο Θρακικό νωρίς το πρωί.

H κακοκαιρία στον δορυφόρο και στην ανάλυση του χάρτη επιφανείας. Ακολουθεί ο προγνωστικός χάρτης που δειχνει το βασικό χαμηλό στα δυτικά το μεσημέρι της Πέμπτης. #AdelStorm @DWD_presse pic.twitter.com/pQ2yE0kVQz — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

Ισχυρά φαινόμενα και την Παρασκευή (28/11)

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται την Παρασκευή σχεδόν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. Ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και τοπικά σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ισχυρές καταιγίδες).

Χιονοπτώσεις πρόσκαιρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά στην Ήπειρο – Μακεδονία – Θεσσαλία – Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 5-6 μποφόρ στα ανατολικά και νότια, στα πελάγη 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Καλλιάνος: Στο Ιόνιο η περισσότερη βροχή – Επηρεάζεται και η Αττική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, η κακοκαιρία Adel θα επηρεάσει -σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα- και την Αττική και την Θεσσαλονίκη, ενώ υπαρκτή είναι η πιθανότητα για εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Ο κ. Καλλιάνος αναφέρει, πως το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει το σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας, προκαλώντας σημαντική αστάθεια και διαδοχικές βροχοπτώσεις. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί, ότι υπάρχει πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων έως και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, από αύριο Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6–7 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανοιχτά ίσως οι ριπές τους αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα ενισχύσει την τροφοδότηση θερμών και υγρών αερίων μαζών προς τη χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από τα μέχρι στιγμής μετεωρολογικά δεδομένα, η περισσότερη βροχή θα πέσει στο Ιόνιο και ακολουθεί η Ήπειρος, η δυτική και νότια Πελοπόννησος καθώς επίσης και η ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Ταυτόχρονα, θα επηρεαστεί και η Αττική, με τον κ. Καλλιάνο να εκτιμά πως μέσα στις επόμενες τέσσερις ημέρες θα εκδηλωθούν καταιγίδες ανά διαστήματα με το εκτιμώμενο ύψος να ανέρχεται σε 70-90 mm.

Αναλυτικά τα εκτιμώμενα ύψη βροχής το επόμενο τετραήμερο σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο:

– Ιόνιο: 200–250 mm (στα κεντρικά και βόρεια τμήματα κυρίως)

– Ήπειρος : 150–170 mm (στις κεντρικές και δυτικές περιοχές κυρίως)

– Δυτική και Νότια Πελοπόννησος : 160–180 mm

– Ανατολική Μακεδονία – Θράκη : 200–250 mm

– Ανατολικό Αιγαίο : 200–220 mm

– Αττική : 70–90 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα

– Θεσσαλονίκη: 100 – 120 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα

«Τα εκτιμώμενα ύψη αθροιστικής βροχής που παρατίθενται αποτελούν μια πρώτη εικόνα με βάση τα νεότερα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα. Είναι πιθανό να υπάρξουν αποκλίσεις ως προς την τελική κατανομή και ένταση των φαινομένων, καθώς τα αριθμητικά μοντέλα αναπροσαρμόζονται διαρκώς. Παρ’ όλα αυτά, οφείλω αυτή τη στιγμή να παρουσιάσω τι καταγράφεται στις πιο πρόσφατες προβολές, ώστε να υπάρχει σαφής και υπεύθυνη ενημέρωση», σημειώνει ο κ. Καλλιάνος.

Η Πέμπτη και η Παρασκευή αποτελούν το διήμερο όπου τα φαινόμενα θα κορυφωθούν, με πιο εκτεταμένη δραστηριότητα των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων και μεγαλύτερη διάρκεια, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο. Παρότι θα υπάρξουν ορισμένα διαλείμματα με βελτιωμένο καιρό, η ασταθής ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel θα συνεχίσει να προκαλεί βροχές και καταιγίδες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, προβλέπει ο μετεωρολόγος.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τις κλιματικές τιμές της εποχής. Από την Κυριακή, το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επιτρέποντας τη σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Κίνδυνος για πλημμύρες

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, βάση τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα, οι περιοχές ή και οι νομοί που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα (αυτές τις τέσσερις ημέρες) για τοπικά πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις ή καταιγίδες ικανές, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσουν σε πλημμυρικά φαινόμενα ή ακόμη και σε υδρολογικές και γεωτεχνικές καταστροφές είναι:

– Κέρκυρα

– Παξοί

– Λευκάδα

– Ιθάκη

– Κεφαλονιά

– Ζάκυνθος

– Θεσπρωτίας – Πρέβεζας (δυτικά τμήματα)

– Αιτωλοακαρνανίας (δυτικά τμήματα)

– Ηλείας (δυτικά τμήματα)

– Μεσσηνίας

– Λακωνίας (νότια τμήματα)

– Χαλκιδικής (ανατολικά τμήματα)

– Σερρών (νότια τμήματα)

– Δράμας (νότια τμήματα)

– Καβάλας (και Θάσος)

– Ξάνθης (νότια τμήματα)

– Κομοτηνής

– Ροδόπης

– Χίος

– Σάμος

– Ικαρία

– Κως

– Χανίων (δυτικά τμήματα)

– Αττικής και Θεσσαλονίκης (μικρότερη η πιθανότητα, όμως υπαρκτή)

«Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και άλλες περιοχές της χώρας να εμφανίσουν κατά τόπους προβλήματα, ωστόσο, κατά την εκτίμησή μου, οι προαναφερθείσες ζώνες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας όσον αφορά την ανάγκη επαγρύπνησης και στενής παρακολούθησης των καιρικών εξελίξεων από τον κρατικό μηχανισμό», καταλήγει ο Γιάννης Καλλιάνος.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται σήμερα Τρίτη (25-11-25) στη δυτική – βορειοδυτική χώρα τις επόμενες ώρες θα ενταθούν και στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές) θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Αύριο Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.