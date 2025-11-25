Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση ετοιμότητας RED CODE τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, καθώς και τους δήμους τους, από αύριο έως και την Παρασκευή.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αναβάθμιση από την ΕΜΥ του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και την εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεν αποκλείεται αύριο να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας RED CODE και άλλες περιφέρειες της χώρας, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.