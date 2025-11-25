Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα, ύστερα από απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται έως και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, το βόρειο Ιόνιο – κυρίως την περιοχή της Κέρκυρας – και την Ήπειρο, ιδιαίτερα τις παράκτιες περιοχές. Επίσης, αναμένονται βροχές σε πολλές περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Την Τετάρτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στα βορειοδυτικά, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Μακεδονία. Την Πέμπτη, η ένταση των φαινομένων θα αυξηθεί στη δυτική Ελλάδα, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ώστε να πραγματοποιηθούν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται να βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο για να αξιολογήσει την πιθανή επέκταση των φαινομένων την Παρασκευή.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η ΓΓΠΠ έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Σε περιοχές όπου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, συνιστάται στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

• Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα.

• Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες και δραστηριότητες σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές.

• Να προφυλάσσονται κατά τη διάρκεια χαλαζόπτωσης και να παραμένουν σε ασφαλή χώρο.

• Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή αναρτημένες πινακίδες.

• Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οδηγίες σε περίπτωση κεραυνών

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή τηλέφωνο και αποσυνδέστε τις συσκευές από το ρεύμα.

• Μην αγγίζετε σωληνώσεις νερού ή άλλες μεταλλικές επιφάνειες.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

• Ακινητοποιήστε το μακριά από δέντρα και ενεργοποιήστε τα φώτα έκτακτης ανάγκης.

• Μείνετε μέσα με κλειστά παράθυρα και αποφύγετε την επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

• Μην επιχειρείτε να διασχίσετε πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

• Καταφύγετε σε κτίριο ή αυτοκίνητο ή καθίστε στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από χαμηλά, συμπαγή δέντρα, όχι όμως κάτω από μεμονωμένα ψηλά δέντρα.

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες και μεταλλικά αντικείμενα.

• Αν είστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως έξω.

• Αν νιώσετε τα μαλλιά σας να σηκώνονται, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, πετώντας κάθε μεταλλικό αντικείμενο.

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.astynomia.gr.

Περισσότερες οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.