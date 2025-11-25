Από σήμερα αναμένεται να φτάσει στη χώρα ένα νέο, ιδιαίτερα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι οι ήδη πληγείσες περιοχές – Ιωάννινα, Άρτα, Θεσπρωτία – βρίσκονται ξανά σε υψηλό κίνδυνο.

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε επιφυλακή, καθώς από αύριο (26/11) η κακοκαιρία προβλέπεται να πλήξει μεγάλο μέρος της επικράτειας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τις ισχυρές καταιγίδες.

Την ώρα που οι κάτοικοι της Ηπείρου μετρούν ακόμη τις πληγές τους, η ανησυχία για νέες καταστροφές είναι έντονη. Οι εικόνες που άφησε πίσω του το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θυμίζουν βιβλική καταστροφή: Χωριά κομμένα στα δύο, σπίτια διαλυμένα από τη δύναμη του νερού, περιουσίες κατεστραμμένες και άνθρωποι σε απόγνωση.

Στα Τζουμέρκα της Άρτας, στη Σγάρα, ένα σπίτι κόπηκε κυριολεκτικά στη μέση. Οι κάτοικοι προσπαθούν όπως μπορούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, φοβούμενοι ότι το νέο κύμα κακοκαιρίας μπορεί να προκαλέσει παρόμοιες ζημιές.

Οι δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές, καθώς ο όγκος του νερού παρέσυρε τόνους από χώμα, πέτρες και βράχια, δημιουργώντας εκτεταμένα φερτά υλικά. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε όταν τα νερά εισέβαλαν ορμητικά στο σπίτι του. Μηχανήματα επιχειρούν ασταμάτητα για να ανοίξουν τους δρόμους και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στα απομονωμένα χωριά.

Ο υπουργός Μεταφορών, συνοδευόμενος από φορείς της Περιφέρειας και του Δήμου, πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές.

Χωριά αποκλεισμένα

Η Κοινότητα Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Τρία χωριά παραμένουν πλήρως αποκλεισμένα, ενώ σε άλλα η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω παρακαμπτηρίων.

Στη Μηλιά, οι κάτοικοι προσπαθούν να θωρακίσουν το χωριό, αφού πέτρες, μπάζα και φερτά υλικά έχουν κλείσει το οδικό δίκτυο. Το ξυλουργείο του Παναγιώτη Γούσσου, που είχε καταστραφεί από τον «Ντάνιελ» και πρόσφατα είχε αποκατασταθεί, υπέστη ξανά σοβαρές ζημιές από τη νέα κακοκαιρία.

Κάτοικοι και αρχές βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να «χτυπήσει» εκ νέου τις ίδιες περιοχές.