Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, γενικά αυξημένες νεφώσεις και βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το Αιγαίο, με πιο έντονη δραστηριότητα στο ανατολικό τμήμα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στα νησιά του βόρειου Ιονίου – Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά και Παξοί – καθώς και στην Ήπειρο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και στην ανατολική Μακεδονία.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και μεγάλα ύψη βροχής, γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στις πληγείσες περιοχές της προηγούμενης εβδομάδας, όπου οι υποδομές παραμένουν επιβαρυμένες.

Τοπικές βροχές στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν αρχικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν γενικά λιγότερες και πιο τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες νωρίς το πρωί, αλλά και κατά διαστήματα σε ηπειρωτικές περιοχές.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σε χαμηλές έως μέτριες συγκεντρώσεις, με εντονότερη παρουσία στα δυτικά.

Ενισχυμένοι νοτιάδες έως 7-8 μποφόρ

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί, ενισχυμένοι, στα 4–6 μποφόρ, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές δεν αποκλείεται να φθάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια και δυτικά τους 17 με 19 βαθμούς, στα βορειοδυτικά τους 14 με 15, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα αγγίξει τους 20 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Βροχές από το μεσημέρι και τοπικές καταιγίδες το βράδυ

Στην Αττική, αρχικά θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές, ενώ προς το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20, τοπικά 21 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί με εντάσεις 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρη ενίσχυση σε 7 μποφόρ από το απόγευμα.

Θεσσαλονίκη: Ένταση των φαινομένων αργά το βράδυ

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18, τοπικά 19 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, κυρίως νότιοι, στα 2 με 4 μποφόρ.

Έρχεσαι η κακοκαιρία ADEL – Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ήμερες

Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας αναμένονται συνεχόμενες ημέρες με αρκετές βροχοπτώσεις στη χώρα, οι οποίες θα δώσουν μεγάλα ύψη βροχής σε δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο. Δεν θα είναι πάντα έντονες σε όλες τις περιοχές, αλλά συχνά μεγάλης διάρκειας, με τοπικά πολύ έντονα επεισόδια. Έτσι, λοιπόν, από την Πέμπτη και μετά, και ιδιαίτερα μέχρι και την Παρασκευή, η κακοκαιρία ADEL θα προκαλέσει φαινόμενα που θα είναι πιο γενικευμένα και θα επηρεάσουν το σύνολο της χώρας, με κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες.

Το Σαββατοκύριακο οι βροχές θα συνεχιστούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά θα επηρεάσουν περισσότερο τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα.