Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις που έρχονται στη δημοσιότητα για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από την 46χρονη νύφη της.

Η 46χρονη σκότωσε την πεθερά της και σκηνοθέτησε τη ληστεία, γιατί όπως ισχυρίστηκε ομολογώντας την πράξη της, ήταν εθισμένη στον τζόγο, είχε χρέη και ήθελε να αρπάξει το κομπόδεμα της πεθεράς της. Έτσι, έστησε τη ληστεία και όταν το θύμα την αναγνώρισε, τη σκότωσε χτυπώντας τη με ένα μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι.

Ο γιος της 75χρονης είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της ηλικιωμένης κάμερες, για να μπορεί να βλέπει με εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο, αν χρειάζεται η βοήθεια η μητέρα του. Την εφαρμογή αυτή είχε στο κινητό της και η 46χρονη. Πριν εισβάλει στο σπίτι της πεθεράς της για την ληστεία, κατάφερε να αλλάξει τη θέση των καμερών με την εφαρμογή στο κινητό της, παρέλειψε ωστόσο να απενεργοποιήσει τον ήχο.

Όπως αποκάλυψε o αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος μιλώντας στην εκπομπή Live News, από την ηχητική καταγραφή που εξέτασαν οι αστυνομικοί, η 46χρονη βασάνιζε την ηλικιωμένη για 30 λεπτά, κατά τα οποία την χτυπούσε και την έβριζε. Μάλιστα, η 75χρονη την αποκαλούσε «αγόρι μου», νομίζοντας ότι ο δράστης είναι άνδρας.

Συγκλονίζει δε η αποκάλυψη, ότι η 75χρονη έκλαιγε και λίγο πριν ξεψυχήσει έλεγε το «πάτερ ημών». Στη συνέχεια η δράστης πήρε τα χρήματα και πήγε και τα έπαιξε στον τζόγο. Η 75χρονη έφερε βαριές και πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα από χτυπήματα με μπουκάλι και μαχαίρι.