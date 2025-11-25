Ανατροπή φαίνεται πως προκύπτει στην υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα.

Η νύφη έχει ομολογήσει ότι μετέβη στο σπίτι του θύματος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, με σκοπό να της αφαιρέσει χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ασφάλεια Ανθρωποκτονιών, έσπασε το τζάμι και εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης

Φρικτό τέλος φαίνεται ότι είχε η 75χρονη γυναίκα. Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατός της προκλήθηκε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα. Τα τραύματα αποδίδονται σε χτυπήματα με αντικείμενα τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι. Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Οκτωβρίου συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας μίας 75χρονης γυναίκας, την οποία σκότωσαν μέσα στο σπίτι της.

Η αποτρόπαια δολοφονία έγινε στην οδοό Ικάρων 31 και οι κάμερες που υπήρχαν εξωτερικά του σπιτιού, κατέγραψαν τον δράστη να σπάει το παράθυρο και να μπαίνει στο σπίτι όπου βρισκόταν αμέριμνη η άτυχη γυναίκα.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν ότι κάτι άσχημο συνέβαινε στο σπίτι ειδοποίησαν την Αστυνομία αλλά και την κόρη της που έσπευσε στο σπίτι και βρήκε τη μητέρα της νεκρή.

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.