Την μεγάλη περιουσία που έκρυβε η ηλικιωμένη στο σπίτι της στη Σαλαμίνα φαίνεται πως είχαν βάλει στο μάτι οι αδίστακτοι δράστες, οι οποίοι την Παρασκευή εισέβαλαν στην κατοικία της 75χρονης, τη βασάνισαν και την άφησαν νεκρή μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Οι κακοποιοί βασάνισαν άγρια την άτυχη ηλικιωμένη. Μάλιστα, φαίνεται να έμειναν αρκετή ώρα στο σπίτι προκειμένου να βρουν και να αποσπάσουν όσα περισσότερα χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούσαν.

Η γυναίκα είχε στο σπίτι μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά και κοσμήματα. Η συνολική περιουσία που βρισκόταν στο σπίτι ξεπερνάει τα 20.000 ευρώ.

Από τα βάναυσα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι η γυναίκα βρέθηκε παραμορφωμένη.

Συγκλονίζει η κόρη της άτυχης γυναίκας

«Τα τραύματά της είναι πολλαπλά. Όλο το σώμα της είναι μελανό. ‘Έφαγε’ πάρα πολύ ξύλο, πάρα πολύ ξύλο. Ήταν μίσος. Έχει έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό σε όλο το μπροστινό μέρος του προσώπου της, αλλά της έχουν συνθλίψει και από πίσω το κεφάλι. Και αυτό δεν μοιάζει με μπουκάλι, (μοιάζει) κάτι σε τσεκούρι, σε σφυρί», δήλωσε η κόρη του θύματος.

Τα ερωτήματα, όμως, παραμένουν. Γιατί κάποιος να βασανίσει με τέτοιον τρόπο μία ανήμπορη και με κινητικά προβλήματα γυναίκα;

«Μίλησε; Αντιμίλησε; Γιατί η μητέρα μου ήταν και τσαούσα, ήταν δυναμική γυναίκα. Τους είπε κάτι και τους τσάτισε; Τους αναγνώρισε; Ηταν γνωστοί;», αναρωτιέται η κόρη του θύματος.

Οι υποψίες των συγγενών στρέφονται σε γνωστά πρόσωπα, τα οποία γνώριζαν τόσο τον χώρο όσο και ότι η ηλικιωμένη βρισκόταν μόνη της στο σπίτι.

«Θεωρώ, σίγουρα, ότι την είχαν παρακολουθήσει δεν μπήκαν τυχαία έτσι μέσα. Επίσης υπήρχε και σκυλί. Οπότε είχαν και κάμερες. Αυτοί ξέρανε από ποια πλευρά να μπουν. Υπήρχαν άνθρωποι που ήξεραν ότι είχε λεφτά μέσα. Κάποιος την παρακολουθούσε».

Στα χέρια των Αρχών υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο αποτυπώνονται δύο δράστες να παραβιάζουν το παράθυρο της οικίας της ηλικιωμένης και να εισβάλλουν στο εσωτερικό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών είναι σε πλήρη εξέλιξη.