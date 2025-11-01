Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την άγρια δολοφονία στη Σαλαμίνα με θύμα είναι μια 75χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, μετά από ληστεία. Οι δράστες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εισέβαλαν στην οικία της απειλώντας την με μαχαίρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, στη Σαλαμίνα. Το παράθυρο του σπιτιού βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ κάτω από το σώμα της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε ένα μαχαίρι. Τη σορό της ανακάλυψε η κόρη της, η οποία ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

«Ήταν πολύ αποτρόπαιο. Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο», ανέφερε συγκλονισμένη συγγενής του θύματος. Η ηλικιωμένη αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και, όπως επισημαίνει η οικογένειά της, μετά βίας μπορούσε να μετακινηθεί από την κρεβατοκάμαρα στο μπάνιο, χρησιμοποιώντας μπαστούνι.

Μέλος της οικογένειας περιέγραψε στις «Εξελίξεις Τώρα» τη γυναίκα ως «βασανισμένη και βάναυσα χτυπημένη», σημειώνοντας ότι «κατέληξε από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι». «Είναι πάρα πολύ βάναυσο αυτό που έγινε, είναι τρομακτικό. Έχει φάει πολλαπλά χτυπήματα, μάλλον και μαχαιριές. Έχει βασανιστεί η γυναίκα», πρόσθεσε.

Τα ευρήματα και η έρευνα των Αρχών

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το θανατηφόρο χτύπημα φαίνεται να προήλθε από μπουκάλι, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να το χρησιμοποίησαν αιφνιδιασμένοι από την παρουσία της. «Ήταν άγρια χτυπημένη, την είχαν βασανίσει. Είχε πολλούς μώλωπες επάνω της, είναι ένα τραύμα στο κεφάλι. Περιμένουμε ακόμα την αυτοψία και να δουν το σπίτι. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει την έρευνα στο σπίτι», δήλωσε ο εγγονός της στο MEGA.

«Τι προηγούμενα να έχει η γιαγιά; Και ποιος θα το έκανε αυτό σε μία κατάκοιτη χήρα γιαγιά; Με το ‘πι’ περπάταγε η γυναίκα. Για να πάει στο μπάνιο έκανε δέκα, είκοσι λεπτά. Την χτυπήσανε πολύ άσχημα. Είχε μώλωπες στο σώμα της παντού, είχε κάτι χαρακιές στο κεφάλι της. Λογικά με κάποιο σφυρί την βαρέσαν πίσω στο κεφάλι. Φανταστείτε ότι μπήκανε και μέρα μεσημέρι έτσι; Μεσημέρι – απόγευμα. Γεμάτη η γειτονιά. Κανείς δεν άκουσε τίποτα, κανείς δεν είδε τίποτα», συμπλήρωσε.

Το κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών συνεχίζει για δεύτερη ημέρα τις έρευνες στο σπίτι της οδού Ικάρων, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της δολοφονίας.