Στη Σαλαμίνα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που εισέβαλαν στο σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας και τη δολοφόνησαν. Η 75χρονη βρέθηκε νεκρή με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Οι Αρχές έχουν ενισχύσει τους ελέγχους σε όλα τα πιθανά σημεία διαφυγής, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού, προκειμένου να αποτραπεί η διαφυγή των δραστών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεσημασμένους κακοποιούς, ενώ οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία για την ταυτότητα και τις κινήσεις τους πριν και μετά το έγκλημα.

Έρευνες και συλλογή στοιχείων

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών. Παράλληλα, στο διαμέρισμα συλλέγονται αποτυπώματα και άλλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και ένα μπουκάλι, με το οποίο φέρεται να χτυπήθηκε η γυναίκα στο κεφάλι.

Η κόρη της 75χρονης ήταν εκείνη που εντόπισε πρώτη τη μητέρα της νεκρή και ειδοποίησε τις Αρχές. Έχει ήδη καταθέσει στους αστυνομικούς, οι οποίοι διερευνούν αν οι δράστες πρόλαβαν να αφαιρέσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι.

Ανησυχία στην τοπική κοινωνία

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν παρατηρηθεί ύποπτες κινήσεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άγνωστοι κινούνταν τη νύχτα «τσεκάροντας» σπίτια.

Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται με εντατικούς ελέγχους σε ολόκληρο το νησί, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά δρομολόγια διαφυγής. Οι Αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα, ώστε να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση για την ασφάλεια στις γειτονιές της Σαλαμίνας και γενικότερα της χώρας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης και πρόληψης εγκληματικών ενεργειών.