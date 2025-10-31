Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας στη Σαλαμίνα για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας μίας 75χρονης γυναίκας, την οποία σκότωσαν με μπουκάλι μέσα στο σπίτι της.

Η αποτρόπαια δολοφονία έγινε στην οδοό Ικάρων 31 και οι κάμερες που υπάρχουν εξωτερικά του σπιτιού, κατέγραψαν τους δράστες να σπάνε το παράθυρο και να εφορμούν στο σπίτι όπου βρισκόταν αμέριμνη η άτυχη γυναίκα.

Οι δράστες που μπήκαν για να κλέψουν, χτύπησαν την γυναίκα στο κεφάλι και αυτή έπεσε αμέσως νεκρή.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν ότι κάτι άσχημο συνέβαινε στο σπίτι ειδοποίησαν την Αστυνομία αλλά και την κόρη της που έσπευσε στο σπίτι και βρήκε τη μητέρα της νεκρή.

Ηδη στο νησί βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας και ερευνά εξονυχιστικά τον χώρο του εγκλήματος ο οποίος έχει αποκλειστεί.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις και μαρτυρίες και κάνο0υν έρευνες σε όλο το νησί.