Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών της άγριας ληστείας μετά φόνου που σημειώθηκε στη Σαλαμίνα. Θύμα, μια 75χρονη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Ικάρων, από την κόρη της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες φαίνεται πως εισέβαλαν στο σπίτι σπάζοντας το παράθυρο, πιθανότατα κατά τις βραδινές ώρες. Το εσωτερικό της οικίας βρέθηκε ανάστατο, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της ληστείας.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε φέροντας τραύμα στο κεφάλι, το οποίο, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, προήλθε από χτύπημα με μπουκάλι. Η κόρη της, που την αναζήτησε όταν δεν απαντούσε στις κλήσεις της, ήταν εκείνη που τη βρήκε νεκρή και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στα χέρια των Αρχών βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στο οποίο καταγράφονται δύο ύποπτα άτομα να σπάνε το τζάμι του παραθύρου και να εισέρχονται στο σπίτι της ηλικιωμένης. Το υλικό εξετάζεται καρέ-καρέ για τον εντοπισμό των δραστών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ ειδικά κλιμάκια της Ασφάλειας Πειραιά συλλέγουν αποτυπώματα και DNA από το σημείο. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.