Δραματικές ώρες ζουν οι κόρες της άτυχης γυναίκας που δολοφονήθηκε βάναυσα μέσα στο σπίτι της από αδίστακτους ληστές το απόγευμα της Παρασκευής.

Η δολοφονία συνέβη γύρω στις 4 το μεσημέρι και η μία από τις δύο αδελφές, που κατοικούσε κοντά, έφτασε στο σπίτι περίπου δύο ώρες αργότερα.

Μιλώντας με μεγάλη συντριβή και τρεμάμενη φωνή, ανέφερε: «Έγινε χθες που ήταν μόνη της, δυστυχώς η ασφάλεια των πολιτών βλέπετε ποια είναι».

«Δεν απαντούσε»

«Την παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε και ανησυχήσαμε γιατί δεν είχε πάει η γυναίκα εκείνη την ημέρα και ήρθαμε πολύ γρήγορα.

Την βρήκαμε αμέσως. Η αδερφή μου πρόλαβε μπήκε μέσα, μετά ήρθε η Ασφάλεια πάρα πολύ έγκαιρα και τα κλείσανε όλα».

«Η πόρτα ήταν κλειδωμένη, μπήκανε από το παράθυρο, παραβίασαν το παράθυρο».

«Ηταν ανήμπορη»

Όσον αφορά τους γείτονες, η γυναίκα ανέφερε: «Υπήρχε και σκυλί, ακούσανε κάποιοι αλλά δεν έγινε κάτι. Πρέπει να ήταν μεσημεριανές ώρες».

«Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη δεν μπορούσε να παλέψει.

Την σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο». Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες ήταν δύο άτομα, και παρά το ότι υπήρχαν κάμερες, «Υπήρχαν τρεις κάμερες στο σπίτι αλλά αυτός που μπήκε, μπήκε από τυφλή γωνία».

Τα πρώτα ευρήματα

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο θάνατος της 75χρονης προήλθε πιθανότατα από χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι, κατά τη διάρκεια της αιματηρής ληστείας που συνέβη αργά χθες το απόγευμα στο σπίτι της στον Κοκκινόβραχο της Σαλαμίνας.

«Μαχαίρι κάτω από τη σορό»

Όταν ο ιατροδικαστής ανέσυρε τη σορό το βράδυ, εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κάτω από το πτώμα, γεγονός που υποδηλώνει επίθεση από τους δράστες.

Η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να προστατευθεί, γι’ αυτό και έφερε αμυντικά τραύματα στα χέρια.

Ωστόσο, ο θάνατός της δεν προήλθε από μαχαίρι, αλλά από το χτύπημα στο κεφάλι.

Η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή από την κόρη της, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, στην οδό Ικάρου.

Η κόρη παρατήρησε τα πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι της μητέρας της και επιβεβαίωσε ότι ένα παράθυρο ήταν παραβιασμένο.