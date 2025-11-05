Φρικτό τέλος φαίνεται ότι είχε η 75χρονη γυναίκα στη Σαλαμίνα, που έπεσε θύμα ληστείας στο σπίτι της το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη και τη δολοφόνησαν πριν διαφύγουν με τη λεία τους.

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική έκθεση, που δημοσίευσε αποκλειστικά το ΕΡΤnews, ο θάνατος της γυναίκας προκλήθηκε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα. Τα τραύματα αποδίδονται σε χτυπήματα με αντικείμενα τύπου ρόπαλο, κατσαβίδι και μαχαίρι. «Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια» αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με tanea.gr, ο φόνος της 75χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της στην Σαλαμίνα έγινε με πρωτοφανή αγριότητα. Οι δράστες παραβίασαν το παράθυρο του σπιτιού της για να το ληστέψουν.

Αρχικά υπήρχαν αναφορές ότι οι δράστες σκότωσαν την ηλικιωμένη χτυπώντας την με ένα μπουκάλι στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες πιάστηκαν απροετοίμαστοι και δεν περίμεναν να βρίσκεται στο σπίτι η γυναίκα την μέρα της ληστείας.