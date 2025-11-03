Με πρωτοφανή αγριότητα έγινε ο φόνος της 75χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της στην Σαλαμίνα. Οι δράστες παραβίασαν το παράθυρο του σπιτιού της για να το ληστέψουν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η αστυνομία έχει εντοπίσει τους δράστες μέσα από κάμερες ασφαλείας και αναμένονται τα αποτελέσματα από το μπουκάλι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πάνω στο μπουκάλι υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Υπενθυμίζεται πως, το μπουκάλι, είναι ο τρόπος με τον οποίο οι δράστες σκότωσαν την ηλικιωμένη.

Η γυναικά είχε κινητικά προβλήματα. Οι ληστές φαίνεται πως την παρακολουθούσαν μέρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες πιάστηκαν απροετοίμαστοι και δεν περίμεναν να βρίσκεται στο σπίτι η γυναίκα την μέρα τηες ληστείας. Οι δράστες την χτύπησαν στο κεφάλι, με τα χτυπήματα να είναι θανάσιμα.