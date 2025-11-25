Εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία στη Σαλαμίνα που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με θύμα 75χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση διαλευκάνθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η ανθρωποκτονία τελέστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης γυναίκας, σύντροφος του γιου του θύματος, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μόνη της. Η αυτοψία αποκάλυψε ότι η σορός έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, τον τράχηλο και το θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε πως ο θάνατος προήλθε από βαριές κακώσεις που προκλήθηκαν με θλων, νύσσον και τέμνον όργανο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η κατηγορούμενη φέρεται να παραβίασε παράθυρο της οικίας του θύματος, να την τραυμάτισε θανάσιμα και στη συνέχεια να διέφυγε χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας εντόπισαν την 46χρονη στην κατοικία της, όπου και την προσήγαγαν για εξέταση. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η νύφη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ομολογήσει ότι μετέβη στο σπίτι του θύματος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, με σκοπό να της αφαιρέσει χρήματα.