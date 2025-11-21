Αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες κατέληξε στη θάλασσα από την προβλήτα στη Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΡΤ, ο οδηγός που βρισκόταν εντός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και είναι νεκρός.
Αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες κατέληξε στη θάλασσα από την προβλήτα στη Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΡΤ, ο οδηγός που βρισκόταν εντός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και είναι νεκρός.
|Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πώς να τα πληρώσετε σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις
|Επίδομα Χριστουγέννων 400 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρουν
|IRIS και στα σούπερ μάρκετ από 1η Δεκεμβρίου: Πώς θα πληρώνετε – Tσουχτερά πρόστιμα για απροετοίμαστες επιχειρήσεις
|Τέλος οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στην Ε.Ε.: Πώς να αποκτήσετε νέα ταυτότητα σε 7 μέρες
|Επιστροφή ενοικίου: Διπλή ενίσχυση για δύο φοιτητικές κατοικίες – Πότε εγκρίνεται και πώς υπολογίζεται
|Πετρέλαιο, πέλετ ή καυσόξυλα: Οδηγός για το επίδομα θέρμανσης χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
Η Βρισηίδα Ανδριώτου μιλάει για όλους και για όλα στο στενό περιβάλλον της.
Στη διακοπή της κυκλοφορίας κάθε είδους οχήματος από το 45ο χλμ στη διασταύρωση Λιβαδερού μέχρι το 51ο χλμ κοντά στο Σαραντάπορο, στα όρια της ΠΕ Λάρισας τής Εθνικής οδού Κοζάνης – Λάρισας, προχώρησε η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης. Κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να […]
«Για σκεφτείτε κι εσείς… 6 χρονών θα τα κάνατε αυτά σε έναν εκπαιδευτικό; Εγώ δεν θα τολμούσα»
Σημαντικές αποκαλύψεις - «Όταν άρχισαν να βγαίνουν τα δημοσιεύματα παρέλυσα από το φόβο μου»
Σύμφωνα με το Cretalive, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδελφών Φραγκιαδάκη και θείος του πέμπτου προφυλακισμένου για την υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια. Η διαδικασία της απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου ήταν πολύωρη. Στον 58χρονο επιβλήθηκαν οι εξής περιοριστικοί όροι: Απαγόρευση εξόδου από […]