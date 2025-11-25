Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στις έρευνες της Δίωξης Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία της 75χρονης γυναίκας στη Σαλαμίνα, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν χθες το απόγευμα τη νύφη του θύματος, ηλικίας 46 ετών, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι είναι η δράστης της ανθρωποκτονίας.

Η 75χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή με τραύματα στο κεφάλι από μπουκάλι και στο σώμα από μαχαίρι. Το σπίτι ήταν αναστατωμένο και έλειπαν χρήματα και τιμαλφή, γεγονός που αρχικά παρέπεμπε σε ληστεία μετά φόνου. Ωστόσο, η έρευνα της Δίωξης Ανθρωποκτονιών και οι καταθέσεις συγγενών της γυναίκας οδήγησαν τις υποψίες προς το οικογενειακό της περιβάλλον και ειδικότερα προς τη 46χρονη σύζυγο του γιου της.

Χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματικές καταθέσεις τα τρία παιδιά της 75χρονης και τη νύφη της. Η 46χρονη κρατήθηκε, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η γυναίκα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ομολόγησε το έγκλημα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους βίντεο που δείχνει τη 46χρονη να απομακρύνεται από το σπίτι του θύματος τις κρίσιμες ώρες. Παράλληλα, εργαστηριακά ευρήματα, όπως ίχνη αίματος του θύματος στο αυτοκίνητό της, την συνέδεαν άμεσα με την υπόθεση.

Όσον αφορά το κίνητρο, η 46χρονη φέρεται να επισκέφθηκε τη 75χρονη με το πρόσχημα ότι θα της επέστρεφε χρήματα που είχε δανειστεί με τον σύζυγό της. Ωστόσο, επειδή πιθανότατα τα είχε χάσει στον τζόγο, αποφάσισε να σκηνοθετήσει ληστεία.

Φορώντας κουκούλα, έσπασε παράθυρο και μπήκε στο σπίτι, όμως η 75χρονη την αντιλήφθηκε. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία η 46χρονη τη χτύπησε με μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι. Η κατηγορούμενη κρατείται και αναμένεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος της, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για την παραπομπή της στη Δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: