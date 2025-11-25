Η Black Friday έχει πλέον εδραιωθεί στην Ελλάδα, αποτελώντας μια από τις πιο πολυσυζητημένες εκπτωτικές περιόδους του χρόνου. Ωστόσο, όσοι περιμένουν εκπτώσεις τύπου ΗΠΑ, 70% ή 80%, συχνά μένουν απογοητευμένοι. Τι συμβαίνει λοιπόν στην ελληνική αγορά;

Η απάντηση έχει να κάνει τόσο με τη νομοθεσία όσο και με την πραγματικότητα των επιχειρήσεων. Το 2022, με τον νόμο Γεωργιάδη, καταργήθηκαν οι παλιές ενδιάμεσες εκπτώσεις του Μαΐου και του Νοεμβρίου. Πλέον, κάθε κατάστημα μπορεί να κάνει προσφορές όλο το χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα αποθέματά του. Αυτό σημαίνει ότι η Black Friday δεν είναι πια μια μοναδική «εκπτωτική έκρηξη», αλλά συχνά μετατρέπεται σε «Black Week» ή ακόμη και «Black Month».

Αυτό έχει άμεση επίδραση στα ποσοστά των εκπτώσεων. Όπως εξηγεί ο Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, στο MEGA News, πολλά προϊόντα έχουν ήδη μειωθεί μέσα στη χρονιά. Όταν έρχεται η Black Friday, η νέα έκπτωση υπολογίζεται πάνω στην ήδη μειωμένη τιμή και όχι από την αρχική. Έτσι, το τελικό ποσοστό φαίνεται μικρότερο, ακόμη κι αν η τιμή πέφτει πραγματικά. «Όταν ένα προϊόν έχει ήδη μειωθεί μέσα στη χρονιά – για παράδειγμα από 10€ στα 8€ – τότε η νέα βάση υπολογισμού για την περίοδο των εκπτώσεων είναι τα 8€. Άρα, αντί να υπολογίζεται μια έκπτωση από το αρχικό 10€, η νέα έκπτωση εφαρμόζεται πάνω στη μειωμένη τιμή», αναφέρει ο κ. Καπράλος.

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη, όπως ενέργεια, μεταφορικά, πρώτες ύλες και λειτουργικά έξοδα έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η ελληνική αγορά είναι μικρή και δεν μπορεί να στηρίξει τόσο μεγάλες εκπτώσεις όπως οι αμερικάνικες, όπου οι επιχειρήσεις βασίζονται στον τεράστιο όγκο πωλήσεων για να καλύψουν τις απώλειες.

Η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Πολλά καταστήματα επιλέγουν να εστιάσουν στις online πωλήσεις, ενώ οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές από όλο τον κόσμο. Αυτό αναγκάζει τις επιχειρήσεις να διατηρούν χαμηλές τιμές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που μειώνει τη διαφορά τιμής κατά την Black Friday.

Παρά τις συγκρατημένες εκπτώσεις, οι προσφορές είναι πραγματικές, αρκεί να γίνει σωστή έρευνα αγοράς. Οι έλεγχοι του υπουργείου Ανάπτυξης και η ενίσχυση του ανταγωνισμού μειώνουν τις παραπλανητικές πρακτικές, ιδιαίτερα στον χώρο των ηλεκτρονικών, όπου η ζήτηση κορυφώνεται κάθε χρόνο.

Συμπέρασμα; Η Black Friday στην Ελλάδα παραμένει σημαντική ευκαιρία για τους καταναλωτές, αλλά για να βγείτε πραγματικά κερδισμένοι χρειάζεται να κάνετε συγκρίσεις τιμών, να γνωρίζετε το ιστορικό τιμών των προϊόντων και να αποφασίζετε αγορές μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Το άτυπο “Black Month” δεν ενισχύει τον συνολικό τζίρο

«Τα τελευταία χρόνια, η περίοδος των προσφορών, λόγω “Black Friday”, έχει μετατραπεί σε ένα άτυπο “Black Month” το οποίο προηγουμένως παγώνει την κατανάλωση και στη συνέχεια αποσπά τζίρο από τον Δεκέμβριο, που αποτελεί τον παραδοσιακά ισχυρότερο μήνα του έτους».

Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, σχετικά με την πορεία του λιανικού εμπορίου τον Νοέμβριο και την επίδραση της “Black Friday” στις πωλήσεις.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πραγματική εικόνα της αγοράς καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μέσω του Δείκτη Όγκου στο λιανικό εμπόριο εκτός τροφίμων, καυσίμων και οχημάτων, δηλαδή στον δείκτη που αποτυπώνει τις πραγματικές πωλήσεις στους κλάδους που επηρεάζονται από τη Black Friday και την εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, το Δ΄ τρίμηνο του 2022 κατέγραψε άνοδο, το 2023 εμφάνισε επιστροφή σε αρνητική μεταβολή ενώ το Δ΄ τρίμηνο του 2024 σημείωσε περαιτέρω μείωση του δείκτη όγκου.

Η διαδοχική αυτή πορεία, κατά τον ΕΣΠ, υπογραμμίζει ότι το κρίσιμο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, το οποίο περιλαμβάνει τόσο την περίοδο των προσφορών όσο και την εορταστική αγορά, δείχνει φθίνουσα πραγματική κατανάλωση δύο συνεχόμενες χρονιές.

Επομένως, τονίσει ο σύλλογος, τα στοιχεία ενός μήνα και ειδικά ενός μήνα που ενισχύεται τεχνητά από παρατεταμένες προσφορές, δεν μπορούν να αποτυπώσουν την ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΣΠ Θοδωρής Καπράλος: «Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη όγκου εκτός τροφίμων, καυσίμων και οχημάτων δείχνουν ότι το Δ΄ τρίμηνο των τελευταίων ετών ακολουθεί σταθερά πτωτική τροχιά. Αυτό σημαίνει, ότι το λεγόμενο “Black Month” δεν ενισχύει τον συνολικό τζίρο, απλώς τον μετακινεί. Παγώνει την αγορά πριν τις προσφορές και αφαιρεί δυναμική από την εορταστική περίοδο. Για να έχουμε πραγματική εικόνα της αγοράς, πρέπει να μιλάμε για το σύνολο του Δ΄ τριμήνου και όχι μόνο για έναν μήνα που μπορεί να δημιουργεί στρεβλές εντυπώσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η Black Friday είναι στις 28 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου θα ακολουθεί η Cyber Monday και την Κυριακή είναι ανοικτά τα μαγαζιά.