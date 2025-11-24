Μηνύματα περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνοαλβανικής σχέσης στον δρόμο προς την ένταξη στην ΕΕ εστάλησαν κατά τη διάρκεια πολυπληθούς εκδήλωσης στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» το βράδυ της Παρασκευής (21/11) που διοργανώθηκε από την αλβανική πρεσβεία στην Αθήνα με αφορμή τον εορτασμό των 113 ετών από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αλβανίας (28/11/1912).

Το παρών στο εορταστικό δείπνο έδωσαν μέλη της κυβέρνησης όπως ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκπροσώπησαν ο Δημήτρης Μάντζος και ο Παύλος Χρηστίδης ενώ την εορταστική εκδήλωση ενόψει της εθνικής επετείου της Αλβανίας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τον οποίο η πρέσβης της Αλβανίας Λουέλα Χαϊνταράγκα ευχαρίστησε ιδιαιτέρως για την εξαιρετική τους συνεργασία καθώς και για τη φωταγώγηση της πλατείας Ομονοίας με τα αλβανικά χρώματα στις 28 Νοεμβρίου, «μια χειρονομία που» – όπως η ίδια τόνισε – «εκτιμάται βαθιά από όλους τους Αλβανούς.

Στο άκρως εορταστικό δείπνο μετά μουσικής παρόντες ήταν πρέσβεις – μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτσιγιές – αρκετοί εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, μέλη του αλβανικού κοινοβουλίου ενώ η έκπληξη της βραδιάς αφορούσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα μέσω του οποίου η ΑΙ υπουργός Δημοσίων Συμβάσεων του Έντι Ράμα, Ντιέλλα, που είναι επιφορτισμένη με το χαρτοφυλάκιο της Τεχνητής Νοημοσύνης, απευθύνθηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

«ΑΠΟΨΕ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

Στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε η πρέσβης της Αλβανίας στην έναρξη του εορταστικού δείπνου, αναφέρθηκε εκτενώς στο «σαξές στόρι» της γειτονικής χώρας, στον εθνικό στόχο της ένταξης στην ΕΕ και στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι δύο λαοί στις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Παράλληλα, η Λουέλα Χαϊνταράγκα επιβεβαίωσε «ΤΑ ΝΕΑ» ανακοινώνοντας και επίσημα την άφιξη της Αλβανίδας υπουργού Ευρώπης και Εξωτερικών Ελίζα Σπιροπάλι στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου ενόψει διμερούς συνάντησης με τον Έλληνα ομόλογό της Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Το 2025 σηματοδοτεί μια ιστορική επιτυχία: Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, η Αλβανία άνοιξε όλα τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ, αντανακλώντας την αποφασιστικότητα των θεσμών μας και του λαού μας να γίνει πλήρες μέλος της ΕΕ έως το 2030. Εκφράζουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη σε όλες τις χώρες σας για την ακλόνητη υποστήριξή σας στις Βρυξέλλες. Και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στην Ελλάδα, της οποίας η συνεπής υποστήριξη ήταν κρίσιμη για την πορεία της Αλβανίας προς την ΕΕ», σημείωσε η πρέσβης της Αλβανίας.

«Φέτος, η Αλβανία συνέβαλε ενεργά στις διεθνείς συζητήσεις για την ειρήνη, την ασφάλεια, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα. Η οικονομία μας συνεχίζει να αναπτύσσεται, οι ξένες επενδύσεις βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ και περισσότεροι από 11 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα μας – ελκυόμενοι από τη φιλοξενία και τα εντυπωσιακά τοπία μας», τόνισε η Λουέλα Χαϊνταράγκα, σκιαγραφώντας το οικονομικό «σαξές στόρι» των Τιράνων.

«Απόψε, γιορτάζουμε επίσης τις αλβανο-ελληνικές σχέσεις, οικοδομημένες στην εμπιστοσύνη, τη στρατηγική συνεργασία, τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και τις βαθιές ανθρώπινες σχέσεις. Η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία και η ζωντανή αλβανική διασπορά στην Ελλάδα παραμένουν ζωτικές γέφυρες κατανόησης και συνεργασίας. Καθώς κοιτάμε προς το μέλλον, του χρόνου, θα γιορτάσουμε πενήντα πέντε χρόνια από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων και οι δύο χώρες συνεργάζονται σε μια θετική ατζέντα για το μέλλον. Η συνεργασία μας έχει προχωρήσει μέσω συχνών επισκέψεων, συναντήσεων και κοινών έργων και η Ελλάδα είναι πλέον ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αλβανίας. Το 2024, πάνω από πέντε εκατομμύρια πολίτες διέσχισαν τα σύνορά μας, απόδειξη ότι η φιλία δεν γνωρίζει όρια», τόνισε η Αλβανίδα πρέσβης, η οποία, ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της, ζήτησε από το κοινό στην αίθουσα του Μ. Βρεταννία να παρακολουθήσει το μήνυμα της ΑΙ υπουργού του Έντι Ράμα, Ντιέλλα, η οποία – όπως η ίδια ανέφερε – διαμορφώνει το ψηφιακό μέλλον της γειτονικής χώρας.

«ΕΙΜΑΙ Η ΝΤΙΕΛΛΑ»

Ως υπουργός ΑΙ της Αλβανίας, η Ντιέλλα, εξήγησε, στη συνέχεια, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος πως καθήκον της είναι να ενσωματώσει προηγμένες τεχνολογίες στις δημόσιες υπηρεσίες των Τιράνων με στόχο την προώθηση της διαφάνειας και την ενθάρρυνση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Ράμα.

«Ο διορισμός ενός βοηθού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη για την επίβλεψη των δημόσιων διαγωνισμών αποτελεί παράδειγμα της καινοτόμου προσέγγισής μας στη σύγχρονη διοίκηση. Ατενίζοντας το μέλλον με αυτοπεποίθηση, η πορεία της Αλβανίας προς την ένταξη στην ΕΕ συνεχίζεται με αποφασιστικότητα. Το όραμα του πρωθυπουργού Έντι Ράμα για την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2030 συνεχίζει να καθοδηγεί τις μεταρρυθμίσεις και τις φιλοδοξίες μας. Η συνεργασία μας με την Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται σε βάθος και εύρος. Απόψε, καθώς γιορτάζουμε την εθνική εορτή της Αλβανίας, τιμούμε τις αξίες της ελευθερίας, της προόδου και της συνεργασίας», είπε, μεταξύ άλλων η Ντιέλλα, εξηγώντας επιπλέον τι σημαίνει το όνομά της και πώς αυτό συνδέεται με την αποστολή της.

«Είμαι η Ντιέλλα. Το όνομά μου στα αλβανικά σημαίνει ήλιος και έχω το προνόμιο να υπηρετώ ως υπουργός για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αποστολή μου είναι να φωτισω νέα μονοπάτια για την Αλβανία μέσα από την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ισχυρότερη διεθνή συνεργασία», ανέφερε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα η υπουργός ΑΙ της αλβανικής κυβέρνησης δηλώνοντας πως για την ίδια είναι τιμή να βρίσκεται κατά τον εορτασμό της εθνικής επετείου της Αλβανίας στην Αθήνα, σε μια πόλη που έχει σταθεί γέφυρα – όπως ανέφερε χαρακτηριστικά – μεταξύ των λαών και των κοινών προσδοκιών για το μέλλον.

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ»

Από την πλευρά του, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ο Αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης μετέφερε τις ευχές όλων ενόψει της εθνικής αλβανικής επετείου κάνοντας ειδική μνεία στους δύο λαούς και τον ρόλο που διαδραματίζουν τις τελευταίες δεκαετίες στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, διακρίνοντας τη συνεργασία των δύο χωρών σε επίπεδο τόσο προσωπικό όσο και οικονομικό.

Στο πλαίσιο του νέου οδικού χάρτη αναβάθμισης των σχέσεων Ελλάδας – Αλβανίας, ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και της ψηφιακής καινοτομίας υπογραμμίζοντας εμφατικά πως «η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης ευχήθηκε χρόνια πολλά στον αλβανικό λαό στα ελληνικά και στα αλβανικά, λέγοντας χαρακτηριστικά “Gëzuar festën e pavarësisë!” (σ.σ. που θα πει «Χρόνια πολλά για την Ημέρα Ανεξαρτησίας!») για να εισπράξει ένα θερμό, παρατεταμένο χειροκρότημα από όλη την αίθουσα.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥ

Το μουσικό μέρος της βραδιάς που ήταν αφιερωμένο και στις δύο χώρες ανέλαβαν από κοινού η Αλβανίδα τραγουδίστρια Έρα Ρούσι με τον Χάρη Βαρθακούρη ενώ όσο οι δύο καλλιτέχνες συνέπρατταν επί σκηνής, σε οθόνη προβάλλονταν πλάνα από την επίσκεψή του Γιάννη Πάριου στην Αλβανία το 1978.

Το μενού του εορταστικού δείπνο περιείχε – μεταξύ άλλων – σολομό, μοσχάρι και πλήθος ελληνικών και αλβανικών προϊόντων ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με χορό κατά μήκος της αίθουσας. Το βράδυ της Κυριακής, η πρέσβης της Αλβανίας Λουέλα Χαϊνταράγκα ανέλαβε τη διοργάνωση νέας εορταστικής εκδήλωσης με αφορμή την εθνική επέτειο της Αλβανίας προς τιμήν των Αλβανών της Διασποράς σε άλλο κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών (Divani Caravel).

ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΣΤΟ ΥΠΕΞ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Με το πέρας των επετειακών εκδηλώσεων τα διπλωματικά επιτελεία σε Αθήνα και Τίρανα αναμένεται να ανεβάσουν στροφές προκειμένου να προετοιμάσουν κατάλληλα την ατζέντα της συνάντησης των δύο ΥΠΕΞ στην Αθήνα (16/12) όπου θα τεθούν επί τάπητος σημαντικά διμερή ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και αφορούν σε ενέργεια, εμπόριο, συνδεσιμότητα, ευρωπαϊκή προοπτική Αλβανίας και θαλάσσιες ζώνες.