Ο Ούντο Κιρ, ο Γερμανός ηθοποιός και cult είδωλο που συνεργάστηκε με τον Άντι Γουόρχολ, τον Λαρς φον Τρίερ και τη Μαντόνα, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο επί μακρόν σύντροφός του, ο εικαστικός Ντέλμπερτ ΜακΜπράιντ. Ο Κιρ άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Παλμ Σπρίνγκς, όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο φίλος του, φωτογράφος Μάικλ Τσάιλντερς.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, συμμετείχε σε περισσότερες από 200 ταινίες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι «Flesh for Frankenstein» (1973) και «Blood for Dracula» (1974), σε σκηνοθεσία Πολ Μόρισεϊ και παραγωγή του Γουόρχολ.

Συνεργάστηκε επίσης με τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ στις ταινίες «Η γυναίκα του σταθμάρχη» (The Stationmaster’s Wife), «Η Τρίτη Γενιά» (The Third Generation) και «Λιλί Μαρλέν» (Lili Marleen).

Από την Ευρώπη στο Χόλιγουντ

Στο Φεστιβάλ του Βερολίνου γνώρισε τον Γκας Βαν Σαντ, στον οποίο, όπως είχε πει, οφείλει την άδεια εργασίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1991, ο Βαν Σαντ τον σύστησε στο αμερικανικό κοινό με το «My Own Private Idaho», εμπνευσμένο από τον «Ερρίκο Δ΄» του Σαίξπηρ, όπου ο Κιρ εμφανίστηκε μαζί με τους Ρίβερ Φοίνιξ και Κιάνου Ριβς.

Την ίδια περίοδο ξεκίνησε και η συνεργασία του με τον Λαρς φον Τρίερ. Από το «Epidemic» στα τέλη της δεκαετίας του ’80 έως το «Europa» (1991), ο Κιρ αποτέλεσε σταθερό συνεργάτη του Δανού δημιουργού. Εμφανίστηκε επίσης στις ταινίες «Breaking the Waves», «Dancer in the Dark», «Dogville», «Melancholia» και «Nymphomaniac: Vol. II», καθώς και στη σειρά τρόμου «The Kingdom».

Τη δεκαετία του ’90, ο Κιρ συμμετείχε σε μεγάλες χολιγουντιανές παραγωγές όπως «Ace Ventura: Pet Detective», «Armageddon» και «Blade». Παράλληλα, εμφανίστηκε στα μουσικά βίντεο της Μαντόνα «Erotica» και «Deeper and Deeper».

Η ζωή και η καλλιτεχνική του διαδρομή

Ο Ούντο Κιρ, γεννημένος ως Ούντο Κίρσπε στην Κολωνία, ήρθε στον κόσμο σε νοσοκομείο που βομβαρδιζόταν από τις Συμμαχικές Δυνάμεις. Δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του και μεγάλωσε μέσα σε δύσκολες συνθήκες.

Σε νεαρή ηλικία εργάστηκε σε εργοστάσιο, με στόχο να φύγει για το Λονδίνο, όπου εγκαταστάθηκε στα 18 του χρόνια. Εκεί γνώρισε τον Φασμπίντερ σε ένα μπαρ, γεγονός που στάθηκε καθοριστικό για την πορεία του στον κινηματογράφο.

Ο πιο πρόσφατος ρόλος του ήταν στην ταινία «The Secret Agent» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο. «Μου άρεσε η προσοχή, γι’ αυτό έγινα ηθοποιός», είχε δηλώσει στο Variety μόλις έναν χρόνο πριν.